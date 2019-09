Roma, 23 sett – Matteo Renzi aka Demolition man (secondo Giuseppe Conte) sembra essersi prefisso come obiettivo quello di mandare su tutte le furie i suoi ex colleghi del Partito Democratico.

“Bandiera Rossa” non è il mio canto”

Ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena Renzi mette bene in chiaro che per lui quel che è passato è passato: “Se vogliono fare il partito di Bandiera Rossa avranno il mio rispetto ma non il mio aiuto. Ma Bandiera Rossa non sarà mai la mia canzone“. Aggiunge, inoltre, il leader di Italia Viva: “Bella Ciao è una canzone bellissima che sta nel patrimonio di tutti gli italiani, mentre Bandiera rossa non è il canto del Pd. Per me l’unica bandiera rossa oggi è quella della Ferrari. Massimo rispetto per chi la canta, ma io guardo al futuro“.





“D’Alema è più intonato di me”

Il commento di Renzi arriva dopo che Giletti gli mostra i video della festa dell’Unità a Ravenna con la presenza di Nicola Zingaretti, in cui i sostenitori presenti intonano, appunto, “Bandiera Rossa”. «Tornino Speranza e D’Alema, magari D’Alema è più intonato di me, sicuramente più adatto a cantarla» se la ride Renzi. D’altronde anche due anni fa Renzi aveva espresso lo stesso concetto: “Cosa è la sinistra? Io dico che anche se non canto Bandiera Rossa il partito ha un futuro diverso da quello che qualcuno immagina” parole sue, quelle dell’intervento all’assemblea nazionale del Pd.

Ilaria Paoletti

