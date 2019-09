Roma, 4 sett – Matteo Salvini, tra un video e l’altro di vacche in stato brado che nuotano nei laghi del Trentino, trova il tempo di commentare la lista dei ministri resa pubblica oggi da Giuseppe Conte.

“Record di ministri e di poltrone”

“Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato”. Scrive Matteo Salvini su Facebook, pollice in alto, mentre si immortala con la gigantografia autografata nientemeno che di sé stesso sullo sfondo. E annuncia una diretta per le 18 e 30 che arriva con un po’ di ritardo: “Record di ministri e poltrone!” si legge nella didascalia al video. “Competenze poche, paura del voto tanta. Siamo già al lavoro Amici miei, non potranno scappare dagli Italiani a lungo” ammonisce il leader della Lega, che spinge per andare ad elezioni come le altre forze del centrodestra. “Nel frattempo limitiamo i loro danni e ci prepariamo a tornare a vincere. Io non mollo!”





“L’Italia merita di meglio”

Ricorda ancora Salvini su Facebook: “Il governo dei No e delle poltrone non va lontano, non potranno scappare dalle elezioni (quelle vere) all’infinito: l’Italia merita di meglio, noi ci prepariamo!”. Come ricorda Vittorio Feltri e persino Matteo Renzi, avremo un ministro degli Esteri che è incerto quando parla italiano, figuriamoci l’inglese. Si, meritiamo di meglio ….

Ilaria Paoletti

