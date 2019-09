Roma, 13 set – Domenico Scilipoti, ex senatore di Forza Italia, si scaglia contro le “donne che oggi sono al potere in Italia” e che a suo giudizio “opprimono con la loro incapacità il popolo italiano”. Parole decisamente pesanti dell’ex parlamentare, di certo non nuovo a uscite piuttosto sopra le righe, riportate oggi da Il Messaggero. Scilipoti ricorre addirittura alla Bibbia per suffragare la sua visione delle cose, per l’esattezza al terzo capitolo del Libro del Profeta Isaia dove si parla dei cattivi frutti raccolti dal popolo a causa, tra le altre cose, delle “donne che hanno la supremazia degli uomini”.

“Basta guardarsi attorno”

“Penso che la profezia di Isaia sia applicabile all’Italia di oggi”. Ovvero che le donne al potere siano di fatto una rovina. “Basta guardarsi attorno per rendersene conto”, afferma Scilipoti. L’ex senatore non fa però nomi, non punta il dito contro nessun esponente politico in particolare. “Di nomi non ne faccio e del resto basta guardarsi attorno. In ogni caso non ce l’ho con le donne vere – prova a precisare Scilipoti – che sono per me punti di riferimento, pensi che ogni volta che devo chiedere un consiglio vado da mia mamma che ha 98 anni. Le donne le stimo, sono stato anche un ginecologo, si figuri se voglio offendere la categoria, ma apprezzo solo quelle vere”.

Una parziale rettifica che suona come una supercazzola ed è dunque poco credibile? Il suo è quindi un attacco esplicito alle donne in generale? “Assolutamente no. Era una constatazione del fatto che ci sono donne che guidano male tanti partiti. In ogni caso se lei osserva quello che sta accadendo vedrà che ci sono donne che opprimono il Paese”, ribadisce Scilipoti. Ma quali sarebbero queste donne che opprimono l’Italia? “Mi riferisco a donne che non hanno le competenze per lavorare. La mia – dice ancora l’ex senatore – era una riflessione generale ma ho tanto rispetto per le donne, sia chiaro”. Chiarissimo, come potremmo pensare il contrario dopo certe affermazioni.

