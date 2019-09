Palermo, 23 sett – Il deputato del Partito Democratico Fausto Raciti, ha annunciato insieme ad Antonio Rubino e Giovanni Cafeo la nascita dell’associazione New Deal: obiettivo del nuovo movimento è quello di “ricostruire il Partito democratico siciliano in modo chiaro e trasparente”.

L’associazione New Deal

Dichiara Raciti nella serata di presentazione dell’associazione al Teatro Massimo di Palermo: “Vogliamo essere la barca corsara che attraversa tutto il centro sinistra colmando la disgregazione a cui stiamo assistendo, anche perchè non siamo tra quelli che considerano chi ha lasciato il Pd un avversario o un nemico da abbattere”. Insomma, una mano tesa verso chi (come i renziani) ha abbandonato la suddetta nave.

“Ricostruire il Pd siciliano”





Rubino, anch’egli collega del Pd, sostiene che bisogna farla finita “con i pacchetti di tessere. Abbiamo bisogno di un partito di iscritti veri. Il Pd siciliano va ricostruito in modo chiaro e trasparente, per questo chiediamo al commissario un tesseramento esclusivamente online“. Rubino dichiara che la nascita dell’associazione New Deal è stata concepita “per stimolare una vera e propria ricostruzione di un partito che non esiste più“.

L’offerta alle Ong

Continua Rubino: “Bisogna cambiare. Il Pd non può funzionare come una società per azioni in mano ad un gruppo di deputati, deve ritornare a messaggi forti. Per questo proponiamo che un euro per ogni tessera venga devoluto alle Ong che salvano la gente in mare: un modo per dire loro grazie per quello che hanno fatto in questi mesi difficili”. Qualcuno dovrebbe ricordare a Rubino che le Ong hanno già i loro bei finanziatori: quell’euro in più potrebbe essere usato per i siciliani.

Ilaria Paoletti

