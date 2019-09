Roma, 25 set – Ieri, a L’aria che tira su La7, era ospite in collegamento Giulio Tremonti. Il tema della discussione era Greta Thunberg e il ruolo dei cambiamenti climatici. E l’ex ministro dell’Economia, su quest’argomento, ha idee molto chiare: «Il cambio climatico c’è sempre stato. Se uno pensa che Greta Thunberg sia un fatto spontaneo e naturale, forse non ha idea di quale macchina politica e mediatica sta dietro Greta, con un investimento di capitali straordinario alle spalle».

«Cambio climatico? Normale»

In polemica con Fausto Bertinotti presente in studio, Tremonti si è scagliato contro il catastrofismo e le green fake degli ambientalisti radicali: «Esistono problemi di cambio climatico, di inquinamento e di ridisegno dell’industria nel mondo. Il cambio climatico c’è sempre stato. Uno si può chiedersi perché la Groenlandia si chiama così: era verde ed è diventata grigia. Il cambio climatico è parte della storia dell’umanità. Ma un conto è il cambio climatico, un altro conto l’inquinamento».





Tremonti contro Greta

E poi, sulla referente del movimento contro il riscaldamento globale, la 16enne Greta Thunberg, l’ex ministro richiama tutti alla realtà: «Se uno pensa che Greta sia un fatto spontaneo e naturale, forse non ha idea di quale macchina politica e mediatica sta dietro Greta. Non è mica Giovanna d’Arco, è un fenomeno complesso con un investimento di capitali straordinari ed è il tentativo di ridisegnare la struttura industriale fatta con la globalizzazione». Tremonti si spiega: «L’idea non è più produrre merci dove il lavoro costa poco ma non vengono comprate e devono quindi essere trasferite inquinando. Facciamo la produzione dove ci sono anche i consumatori. Questo è un modo, di fatto, per battere la Cina».

Vittoria Fiore

