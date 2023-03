Roma, 3 mar – Bce senza freni sui tassi di interesse, in una corsa che prosegue da mesi e che con tutta probabilità continuerà anche dopo marzo. È lo stesso governatore della Banca Centrale Christine Lagarde a confermarlo, come riporta l’Ansa.

Bce, tassi ancora su: “Inflazione obiettivo numero uno”

La Bce, insomma, non vuole fermarsi sui tassi di interesse. La paura che ciò possa avere forti ripercussioni su economie già disastrate come quelle europee è forte. Dalla Lagarde, comunque, non un passo indietro: “È possibile che continui il percorso di rialzo dei tassi di interesse oltre marzo”, dice, aggiungendo che “saranno i dati a decidere. Faremo ciò che è necessario affinché l’inflazione scenda al 2%. È il nostro obiettivo“. Da inizio febbrario, i tassi sono aumentati dello 0,50%, e siamo già al quinto rialzo consecutivo. Per marzo, la Lagarde afferma che “abbiamo tutte le ragioni per credere che avremo un altro rialzo di 50 punti base alla prossima riunione a marzo e questo perché abbiamo un’inflazione troppo alta”.

Quando finirà?

La domanda sorge spontanea all’osservatore esterno, considerata la “foga” con cui dalla Bce insistono sui tassi, praticamente incuranti di tutti gli altri aspetti che coinvolgono la sfera economica. Considerata anche la crisi economica già aggravata da due anni di gestione del Covid che, di fatto, mitiga gli indici positivi dei Pil europei dopo due stagioni logicamente negative. Dunque, il rischio di deprimere ancora l’economia e gli investimenti è concreto. La domanda, però, ritorna: quanto durerà? Secondo l’analista finanziario Filippo Diodovich si potrebbe arrivare fino a luglio, con un aumento di 50 punti base nella riunione del 16 marzo. E di lì, sempre avanti, nei mesi di aprile, maggio e giugno: “Ci aspettiamo un aumento di 125 punti base del costo del denaro nei prossimi mesi (con forti pressioni dei membri hawkish per aumenti di 75 punti base a marzo e 50 punti base a maggio)”.

Alberto Celletti