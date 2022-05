Roma, 1 mag – Roberto Speranza non vuole mollare sulla quarta dose, a quanto riporta Tgcom24.

“Superiamo il green pass ma siamo cauti”

Il ministro della Salute Roberto Speranza non cambia mai. Questa la sua ultima dichiarazione: “Siamo in una fase nuova, ma se invito a restare con i piedi per terra è perché questo virus ha dimostrato di essere imprevedibile. E’ finito lo stato di emergenza, però la pandemia non è terminata e dobbiamo proseguire il nostro percorso di gradualità”. Oggi, primo maggio 2022, si allentano ancora le restrizioni anti-Covid. Ma il ministro sembra poco propenso addirittura ad accettarlo. Ovvio, in tal senso, il “ringraziamento” ai vaccinati: “Siamo in una fase diversa grazie al fatto che oltre il 90% della popolazione over 12 si è vaccinata. Oggi facciamo un altro passo importante superando sostanzialmente il green pass e alleggerendo l’obbligo delle mascherine che però resta, ad esempio, nelle scuole”

Speranza e la quarta dose

“È molto probabile un’estensione della quarta dose in vista dell’autunno”, dice Speranza, che poi aggiunge che “se sarà per tutti o solo per ulteriori fasce generazionali lo valuteranno le autorità sanitarie. Noi siamo pronti”. E l’obbligo vaccinale agli over 50? “Vedremo il quadro epidemiologico e valuteremo. Intanto l’obbligo è vigente per i sanitari fino a dicembre e sopra i 50 anni fino al 15 giugno”.

Sulle mascherine non si molla parimenti, nonostante gli alleggerimenti. Nei luoghi di lavoro sono solo raccomandate, ma aziende e le pubbliche amministrazioni possono imporle nelle situazioni di maggiore rischio. Così conclude il ministro: “Abbiamo protocolli condivisi dalle parti sociali che danno indicazioni chiare la mascherina resta sempre raccomandata quando c’è rischio di contagio”.

Stelio Fergola