Roma, 19 giu – L’Emilia Romagna sta ancora raccogliendo i cocci della tragedia di fine maggio, ma la politica pensa a litigare su questioni di soldi. Esatto, di soldi. Quelli che in casi come questi dovrebbero essere versati a fiumi, vista l’emergenza.

Emilia Romagna, la polemica tra regione e governo



Dopo l’incontro in settimana a Palazzo Chigi, la polemica tra la regione Emilia Romagna e il governo non si attenua. Il ministro Nello Musumeci aveva già fatto dichiarazioni forti durante il vertice. “Il governo non è un bancomat”, aveva affermato, suscitando critiche dal Pd e relativi soci. Dall’esecutivo continuano le critiche alla gestione dem della regione. Nella fattispecie, a rincarare la dose è stato il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, uomo molto vicino al premier Giorgia Meloni. Sui social, Bignami ha scritto: “Ad oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? Ps: la cura del territorio colpito era competenza loro”. Dalla Regione si definisce la critica “inutile e incomprensibile”, sottolineando che nell’incontro di giovedì il presidente Stefano Bonaccini “ha già prodotto una prima stima”, come dichiara il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi.

Botta dal governo, risposta dal Pd: ma le discussioni fanno male anzitutto ai romagnoli



Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia così ha commentato la questione: “Le provocazioni e gli insulti del viceministro Bignami alle istituzioni emiliane e al Pd sono la prova che la destra sta giocando sulla vicenda dell’alluvione una partita tutta politica sulla pelle delle amministrazioni, delle imprese e delle famiglie di quel territorio, offendendo tutta la comunità dell’Emilia Romagna”. Cosa ne ricava lo spettatore terzo? Noia e frustrazione, soprattutto se vive nella regione interessata dal disastro. Che in questo momento avrebbe bisogno di aiuti immediati e di progettualità, non di bagarre utili soltanto ad attaccarsi reciprocamente.

Alberto Celletti