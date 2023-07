Roma, 6 lug – La guerra in Ucraina sembra in una fase di crescita, e Leopoli è la prima vittima di una “furia russa” probabilmente intensificata dai recenti problemi riguardanti i droni abbattuti nei pressi di Mosca.

Leopoli, missili e morti

Come riporta l’Ansa, sono quattro le persone rimaste uccise a seguito dell’attacco a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, avvenuto questa notte. Uno dei missili lanciati ha colpito un condominio in cui vivevano le vittime. Gli aggiornamenti si sono susseguiti quando il sindaco Andriy Sadovyi aveva scritto su Telegram al riguardo. Altre esplosioni si sono udite nella regione di Ternopol. A Kiev, nel frattempo, si sono vissute scene drammatiche: un uomo ha infatti fatto esplodere un ordigno nel tribunale distrettuale di Shevchenkiv della capitale nel tentativo di scappare. Si è barricato in stanza, uccidendosi successivamente con l’esplosione e provocando due feriti tra gli agenti di polizia.

Zelensky: “Reagiremo”. Ma la controffensiva ucraina è debole

La controffensiva ucraina di cui si è tanto parlato, in realtà, pur recuperando alcune posizioni sta dimostrando le sue fasi di stallo. Anche le stesse dichiarazioni di Volodymyr Zelensky sembrano tradire un po’ di stanchezza e preoccupazione. Questo perché il presidente, oltre a denunciare – come da copione, peraltro identico a quello della controparte russa – le azioni dei “terroristi russi”, e a promettere una risposta tangibile all’attacco, praticamente riconosce che l’esercito di Kiev, in questo momento, sia a corto di mezzi. Lo fa con queste parole espresse nel corso di un’intervista alla Cnn: “La lentezza delle consegne di armi all’Ucraina ha ritardato la controffensiva di Kiev, permettendo alla Russia di rafforzare le proprie difese nelle aree occupate anche con le mine”. E poi: “Speravo che la controffensiva potesse iniziare molto prima di giugno e ora è rallentata a causa di difficoltà sul campo. Tutto il territorio è pesantemente minato”.

Alberto Celletti