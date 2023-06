Roma, 16 giu – Nel suo Ddl, il ministro della Giustizia Carlo Nordio elimina l’abuso d’ufficio e il potere d’appello dei pm, come riporta l’Ansa. Una “riformina” che però agisce su un tema piuttosto caldo, il quale – prevedibilmente – ha suscitato la reazione dell’Associazione nazionale magistrati.

Ddl Nordio, via l’abuso d’ufficio e il potere d’appello dei pm



È lo stesso Consiglio dei ministri – il primo del “dopo Berlusconi” – ad approvare la riforma presentata dal guardasigilli Carlo Nordio, sull’eliminazione dell’abuso d’ufficio e sui limiti al potere di appello del pm. Il ministro, al termine del Cdm, ha così commentato durante la conferenza stampa: “Ho sentito inesattezze sul vuoto di tutela che si realizzerebbe con l’abolizione dell’abuso d’ufficio che non c’è affatto, il nostro arsenale è il più agguerrito d’Europa”.Poi: “Spero che l’approvazione della riforma avvenga nel più breve tempo possibile. Mi auguro che l’opposizine sia fatta in termini razionali e non emotivi. Il Parlamento deve essere disposto ad ascoltare. Il mio auspicio è che si argomenti con le ragioni del cervello”. Sul rapporto tra magistratura e politica, si è così espresso: “E’ patologico che in Italia molto spesso la politica abbia ceduto alle pressioni della magistratura sulla formazione delle leggi. Questo è inammissibile. Il magistrato non può criticare le leggi, come il politico le sentenze. Ascoltiamo tutti, ma il governo propone e il Parlamento dispone. Questa è la democrazia e non sono ammesse interferenze”

L’Anm, ovviamente, non ci sta: “Incostituzionale”

Il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia critica duramente il provvedimento del governo in un suo intervento a Radio Anch’io: “Il ministro Nordio sembra dimenticare che la riforma del 2020 punisce la violazione dolosa della legge, non di altre norme, quando la legge non consente alcuna valutazione discrezionale: cioè dice al pubblico ufficiale ‘deve fare questo o devi omettere di fare quest’altro’. Come si può pensare che un comportamento di questo tipo in palese violazione di legge, fatta per avvantaggiare se stesso o i propri amici o danneggiare altri, possa sfuggire alla norma penale, io sinceramente non capisco”. Poi aggiunge: “Quando il privato si sente violato dal pubblico ufficiale che secondo lui ha sfruttato l’ufficio per vantaggi personali, le indagini vanno fatte. L’abrogazione del reato , di fronte a una denuncia, costringerà il pm a trovare nel sistema una norma diversa con cui poter far luce su quanto avvenuto”. E infine, sull’eliminazione del potere di appello dei pm: “Credo si vada incontro a una nuova pronuncia di incostituzionalità“.

Alberto Celletti