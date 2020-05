Roma, 30 mag – Non si ferma la protesta delle Mascherine Tricolori. E’ un grande successo quello del quinto sabato consecutivo delle manifestazioni nelle piazze di tutta Italia. Aumenta la partecipazione del popolo italiano: sono sempre di più i cittadini che scendono in piazza pronti a manifestare contro il governo Conte e le misure gravemente insufficienti varate dalla maggioranza giallofucsia per tentare di fronteggiare la crisi economica scatenata da mesi di serrata generale imposta per contenere l’epidemia da coronavirus. Ancora una volta, le manifestazioni delle Mascherine Tricolori si sono svolte in maniera pacifica (e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale) ma determinata in tutta Italia. Da Torino, a Milano, passando per il nord-est, Parma, la Toscana, il centro Italia e i principali centri del sud e delle isole, tra cui Bari e Cagliari.

A Roma la manifestazione sotto al Parlamento

A Roma la manifestazione si è svolta in piazza Montecitorio, sotto al Parlamento, dove centinaia di italiani, tra cui molti rappresentanti delle categorie più in difficoltà dopo mesi di chiusura totale del Paese come commercianti e operatori del turismo, si sono scagliati contro il governo Conte. Sempre nella Capitale si sono tenute anche un’altra serie di manifestazioni, non espressione diretta delle Mascherine Tricolori, ma tutte accomunate dalla rabbia dei cittadini, stufi di essere stati abbandonati dal governo giallofucsia in questa fase così delicata del dopo lockdown. A piazza Montecitorio non si sono verificati disordini, la manifestazione autorizzata si è svolta nel rispetto delle regole e i cittadini si sono alternati al microfono per dare voce alla rabbia, alla preoccupazione delle famiglie, dei lavoratori, di tutti coloro che non hanno ancora ricevuto neanche un euro dal governo. Ad un certo punto i manifestanti di fronte al Parlamento si sono tolti le mascherine dal volto per ribadire che il Tricolore è un simbolo di appartenenza, ma la mascherina non può essere considerata un bavaglio alla libertà di espressione e di manifestare il pensiero.

“A giugno una grande manifestazione nazionale nella Capitale”

E’ stata anche annunciata una grande manifestazione nazionale che si terrà nella Capitale a giugno. “Siamo pronti ad organizzare nelle prossime settimane una grande manifestazione nazionale unitaria”, si legge nel comunicato diffuso oggi. “Siamo cittadini, genitori, lavoratori, imprenditori, disoccupati, partite Iva e rappresentanti delle categorie più colpite come ristoratori, albergatori, baristi, imprese di noleggio con conducente, autodemolitori, tassisti, edili, ambulanti”, sottolineano le Mascherine Tricolori nelle piazze italiane esprimendo le ragioni della protesta.

“Dopo tre mesi dall’inizio del lockdown ancora milioni di italiani senza aiuto”

“Passano i giorni, le settimane, vediamo annunci e decreti ma la situazione non cambia – sottolineano i manifestanti – dopo tre mesi dall’inizio del lockdown ci sono ancora milioni di italiani che non hanno avuto un aiuto. Ci sono lavoratori ridotti alla fame che aspettano la cassa integrazione. Commercianti che non ce la fanno a riaprire. Centinaia di migliaia di nuovi disoccupati, lavoratori autonomi ancora in attesa dei bonus. E poi vediamo un governo che annuncia la ripartenza del campionato ma non la riapertura delle scuole, lasciando milioni di studenti e di famiglie nell’incertezza, mentre nel resto d’Europa tutti si sono già organizzati per ripartire”.

“Sanatoria di tutte le multe, stop alle tasse per tutto il 2020 e soldi a fondo perduto”

“Chiediamo una sanatoria per tutte le multe elevate durante l’emergenza coronavirus, lo stop alle tasse per tutto il 2020, soldi a fondo perduto e finanziamenti immediati che non passino per le banche, un piano di intervento senza precedenti per salvare il turismo, regole meno stringenti per quelle attività, come bar e ristoranti, che rischiano di chiudere prima ancora di riaprire”, sono le richieste rivolte all’esecutivo Conte. “E soprattutto – chiedono le Mascherine Tricolori – che questo governo, incapace e schiavo di Bruxelles, vada a casa e che la parola torni al popolo“.

L’elenco delle piazze italiane del 30 maggio

Piemonte:

Torino, piazza d’Armi

Cuneo, piazza Europa

Biella, Piazza Santa Marta

Vercelli, Piazza Guala Bichieri

Novara, Allea, monumento ai Caduti

Casale Monferrato (AL) largo Margherita Paleologo Gonzaga

Tortona (AL) piazza Malaspina

Verbania, (VCO) Monumento ai Caduti

Lombardia:

Milano – Piazza XXV Aprile

Mantova – Piazza Sordello

Cremona – Piazza Stradivari

Brescia – Piazzale Arnaldo

Bergamo – piazza Cavour

Voghera (PV) – Piazza Duomo

Varese – Piazza della Repubblica

Valle d’Aosta:

Aosta – piazza Chanoux

Veneto:

Belluno

Piazza dei Martiri

Portogruaro (Ve), piazza della Repubblica

Verona, piazza Bra

Bussolengo (VR), piazza XXVI Aprile

Adria (RO), piazza Garibaldi

Vittorio Veneto (TV), piazza del Popolo

Padova, piazza Garibaldi

Vicenza, piazza San Lorenzo

Trentino:

Trento, Piazza Cesare Battisti

Bolzano, Piazza della Vittoria

Emilia-Romagna:

Parma, piazza Garibaldi

Bologna, Piazza di porta saragozza

Cesena, piazza Saffi

Modena, piazza mazzini

Piacenza, piazza delle crociate

Forlì, piazzetta M. Alboni(Barriera)

Friuli-Venezia Giulia:

Udine – Piazza Matteotti

Trieste – Piazza Sant’Antonio

Pordenone – Via Mazzini

Gorizia – Giardini pubblici

Abruzzo:

L’Aquila Villa Comunale, Monumento ai Caduti

Lanciano (Ch) piazza E. D’Amico

Sant’Egidio alla Vibrata piazza Umberto I

Marche:

Pesaro piazza della Libertà

Ancona piazza IV Novembre

Umbria:

Foligno piazza della Repubblica

Terni piazza della Repubblica

Todi (Pg) piazza Don Menecali

Molise:

Isernia piazza Veneziale

Lazio:

Latina piazza della Libertà

Viterbo piazza del Teatro

Rieti piazza Mazzini

Alatri (Fr) piazza Santa Maria Maggiore

Frosinone largo Turriziani

Gaeta (LT) piazza della Libertà

Toscana:

Montecatini Terme (PT), Piazza del Popolo

Siena- Piazza Salimbeni

Piazza Santa Croce

Pontedera (PI) Piazza Garibaldi

Lucca, piazza Napoleone

Arezzo, Piazza San Jacopo

Sicilia:

Palermo, piazza Ruggero Settimo

Catania, piazza Dante

Siracusa, piazza Santa Lucia

Puglia:

Bari Piazza Diaz

Lecce Piazza Mazzini

Sardegna:

Cagliari piazzale Trento

Sassari Piazza Fiume

Iglesias Piazza La Marmora

Adolfo Spezzaferro