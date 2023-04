Roma, 15 apr – Giorgia Meloni rilancia il “suo” Piano Mattei nel secondo giorno di visita in Etiopia. Il premier, che aveva già visitato il Paese a febbraio, spinge con particolare insistenza sul progetto che coinvolge i Paesi africani e – naturalmente – anche il Mediterraneo.

Meloni e il rilancio del Piano Mattei



Se il governo attuale sta deludendo oltre ogni minima aspettativa sul fronte dell’immigrazione clandestina e sulla scena europea, non si può dire altrettanto della sua frenetica attività diplomatica in Africa e in Asia. Meloni, fin dall’ìnizio, aveva sottolineato ed enfatizzato quel Piano Mattei che, in maniera indubbiamente ambiziosa, mostrava se non altro una “visione” di Italia che quasi sempre è totalmente mancante nelle classi dirigenti che governano questa povera Nazione. Il presidente del Consiglio, ora, riporta in primo piano la questione, durante il suo secondo giorno di visita in Etiopia. Come riporta l’Agi, il capo del governo italiano così si esprime sul Paese che la ospita, un luogo dove “sono presenti le nostre aziende con investimenti e infrastrutture, che sono anche infrastrutture riferibili a quello che io chiamo il Piano Mattei per l’Africa. C’è un sostegno del quale questa nazione ha bisogno, particolarmente sul piano finanziario, ce ne stiamo occupando così come facciamo in una situazione molto diversa per quanto riguarda la Tunisia, per sostenere lo sblocco dei finanziamenti e sostenere una certezza finanziaria che poi consenta ulteriori investimenti”.

Italia ed Etiopia, relazioni positive

Il premier ha anche sottolineato quanto ci sia “un’ottima amicizia con il premier etiope, è la terza volta che ci incontriamo e può avere importanti sviluppi anche per la stabilita’ complessiva della regione”. Varie ed eventuali sul mai dimenticato “Piano”: “Stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano il continente africano”, riferendosi al summit intergovernatico Italia-Africa che si svolge ogni due anni, la cui prossima edizione sarà ad ottobre. Aggiungendo a riguardo che “potrebbe essere l’occasione giusta per presentare definitivamente il nostro piano Mattei”. Se c’è una cosa da salvare del governo Meloni finora, è il suo frenetico attivismo diplomatico. Il che potrebbe almeno in parte spiegare – senza per questo giustificarla – la sua clamorosa debolezza su tutti gli altri fronti.

Stelio Fergola