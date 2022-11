Roma, 26 nov – I tifosi del Marocco devastano Bruxelles. La capitale del Belgio diventa oggetto di un vero e proprio assedio, successivamente alla partita dei Mondiali che ha visto la nazionale nordafricana prevalere su quella fiamminga.

Tifosi del Marocco all’attacco di Bruxelles

Il quadro è di quelli sconvolgenti, testimoniato dai numerosi video che hanno affollato la rete e i social network. Il Marocco vince 2 a 0 sul Belgio, e per qualcuno “festeggiare” significa appiccare roghi, ribaltare automobili, distruggere il suolo pubblico. Sono proprio i tifosi del Marocco ad accendere la miccia (purtroppo, non solo in senso figurato) in una Bruxelles che, attonita e terrorizzata, osserva la scena. Come riporta la Gazzetta, sono centinaia i tifosi che girano per le strade della capitale, distruggendo auto e moto, prima dell’intervento delle forze dell’ordine. I video delle devastazioni e dei poliziotti schierati, tra cui uno dell’Independent, fanno il giro del web.

Particolarmente colpita la zona della stagione di Midi, uno dei teatri di una incredibile guerriglia urbana che ha visto opporre alcune centinaia di agenti di polizia in tenuta anti-sommossa, che con camion e idranti hanno cercato di arginare la follia improvvisa. Una follia che non si è certo fermata: i tifosi hanno infatti lanciato pietre e petardi contro gli agenti.

Scenes in Bruxelles/Brussels, Belgium after their 2-0 defeat by Morocco at the World Cup. pic.twitter.com/B3TNLnI8RX — FT90Extra (@FT90Extra) November 27, 2022

Danni a persone e cose

Il quadro peggiora se si fa un bilancio dei danni e soprattutto dei feriti. Petardi e fuochi hanno infatto colpito persone di innocenti, tra cui un giornalista, come riferisce la portavoce delle forze dell’ordine. La furia è stata così feroce da costringere le autorità a chiudere Boulevard Anspach, una delle strade più importanti del centro di Bruxelles, insieme alle stazioni della metropolitana di Sainte-Catherine, Gare Centrale, Beekkant e De Broucke’re. Nel frattempo il sindaco Philippe Close ha commentato i fatti di ieri in modo molto duro: “Condanno con la massima fermezza gli incidenti, la polizia è già intervenuta con fermezza. Consiglio ai tifosi di non venire in centro città. La polizia sta usando tutti i suoi mezzi per mantenere l’ordine pubblico. Ho dato loro ordine di procedere con gli arresti amministrativi nei confronti dei responsabili degli scontri”. Secondo Ilse Van de Keere, portavoce della polizia, gli scontri sono iniziati prima della fine della partita, quando “dozzine di persone, alcune delle quali erano incappucciate, hanno cercato di confrontarsi con la polizia, compromettendo la sicurezza pubblica” e per questi motivi “abbiamo deciso di procedere con un intervento. C’è stato uso di materiale pirotecnico, lancio di proiettili, uso di bastoni, incendi sul suolo pubblico, in particolare di un container all’incrocio tra boulevard Lemonnier e rue de Woeringen. Deploriamo anche la distruzione di un semaforo e l’accerchiamento di un veicolo con un occupante su Boulevard Lemonnier”.

Alberto Celletti