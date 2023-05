Roma, 27 mag – Sulla penuria di medici il governo prova ad “annunciare” soluzioni. Così, per i corsi di laurea in Medicina “ci sarà un aumento importante dei posti, tra il 25 e il 30%”, dice il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, come riportato da Tgcom24.

Medici, cosa dice il governo

La Bernini prosegue così: “Occorrono 30mila nuovi medici da inserire nei corsi di laurea nei prossimi 7 anni”. Inoltre, per l’anno accademico 2023/2024 ci saranno “da 3.553 a 4.264 posti in più”. Poi aggiunge: “Si sta adoperando per reperire i fondi chiesti dalle Università per rendere sostenibile l’aumento, a questo scopo metteremo a disposizione 23 milioni”. Ma qualche decina di milionate di euro sono davvero sufficienti ad affrontare un problema così profondo? Non ci vuole un genio in matematica per esprimere una risposta decisamente negativa al quesito.

Una carenza che nasconde un problema perfino più grande

La carenza di medici a cui il governo sembra voler dare almeno una risposta “numerica” nasconde in realtà un problema perfino più grande: quella della carenza di investimenti nella Sanità. Viene poco sottolineato il fatto che la penuria, più che essere motivata dal numero chiuso della Facoltà, viene parecchio incoraggiata dalle paghe sempre meno allettanti proposte negli ospedali pubblici, il che ha portato a una vera e propria “fuga dei dottori” negli ultimi anni, tanto per cambiare compensata in parte dall’ingresso di medici immigrati. I medici preferiscono andare all’estero o nel privato per cercare stipendi dignotisi, il che rende – logicamente – sempre più complicato mantenerne un numero adeguato. Una falla che va di pari passo con tutte le altre che, anno dopo anno, stanno attanagliando una Sanità sempre più boccheggiante, per strutture, servizi e – logicamente – anche personale disponibile.

Alberto Celletti