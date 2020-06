Roma, 5 giu – Il governo giallofucsia vuole riaprire le scuole a settembre ma restano una serie di nodi da sciogliere con enti locali e sindacati. Tutto ruota intorno alle condizioni di sicurezza da garantire per tutti in aula e nelle strutture scolastiche. In tal senso, servono necessariamente più soldi, più spazio e più personale. Ecco perché, in assenza di garanzie da parte di Palazzo Chigi sulle nuove assunzioni necessarie, lo sciopero del settore per lunedì 8 giugno – ultimo giorno di scuola – è confermato.

“Visiere e divisori tra i banchi”. Le ipotesi allo studio del Cts

Intanto il governo si è affidato, tanto per cambiare, al parere degli esperti. “Oltre alle mascherine ci sarà possibilità di usare le visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacusici”. Sono le ipotesi allo studio del Comitato tecnico scientifico, come riporta il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso del vertice di ieri sera a Palazzo Chigi sulla riapertura a settembre. Sarà inoltre “valutata anche la possibilità di compartimentare i banchi, con divisori, anche per garantire maggiore sicurezza“. Misure importanti, che comportano uno sforzo organizzativo non indifferenti. Ma, assicura la Azzolina, “sulla scuola stiamo mobilitando risorse per oltre 4 miliardi“. A tal proposito, aggiunge, “ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330 milioni per l’edilizia scolastica leggera. La norma contenuta nel decreto Scuola favorirà i lavori dando ai sindaci potere di intervenire”. Insomma, “vogliamo tenere quanto più possibile unito il gruppo classe, daremo strumenti flessibili alle scuole per agire”, dice. “Stiamo aspettando i dati sull’edilizia dagli Enti locali. A breve chiuderemo le Linee guida condivise per settembre“, chiarisce la Azzolina sottolineando: “Siamo tutti d’accordo che l’obiettivo di riapertura a settembre è complesso, ma raggiungibile se lavoriamo tutti insieme, ciascuno per la propria parte: il Paese si aspetta da noi che i ragazzi a settembre tornino a scuola. L’obiettivo – ribadisce – è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli, che hanno sofferto maggiormente in questo periodo”.

Le richieste di Anci e Conferenza delle Regioni

Ma nel corso del vertice i presidenti di Anci e Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ed Antonio Decaro, hanno sottolineato “molte criticità” sul fronte delle risorse e del personale necessario per la riapertura nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Cts. “La riapertura delle scuole a settembre – fa presente Decaro – comporterà molte criticità, ma è indispensabile e noi non ci tiriamo indietro”. Ma i soldi li deve mettere il governo. Ci sono, spiega il presidente dell’Anci, “una serie di necessità urgenti: sblocco dell’assunzione di personale, certezze su risorse per interventi rapidi di edilizia scolastica, riorganizzazione dei servizi di mensa e trasporto, un vero piano dei tempi che consenta di evitare che gli spostamenti si concentrino nelle ore di punta”.

Critici i sindacati, sciopero confermato

Molto critici i sindacati, soprattutto perché il tempo stringe. Per il segretario della Cgil Maurizio Landini ed il segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, “la discussione sulla ripartenza è importante ma in grave ritardo“. “La riapertura delle scuole ai primi di settembre deve avvenire in assoluta sicurezza. Questa è oggi per noi la priorità”, dicono la segretaria della Cisl Annamaria Furlan e la segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi. In tal senso, aggiungono, “è assolutamente necessario definire subito le linee guida nazionali come abbiamo fatto nelle scorse settimane con i protocolli sulla sicurezza, puntuali e dettagliati, per tutti i luoghi di lavoro. I tempi sono strettissimi. Dobbiamo sapere come garantire le necessarie distanze nelle aule scolastiche, tenendo conto della densità scolastica che non è uguale nelle varie province italiane, e soprattutto dobbiamo colmare le carenze enormi di organico che riguardano sia i docenti sia il personale tecnico. La protesta dei sindacati della scuola è dunque confermata“.

Ok della Camera a seduta fiume sul decreto Scuola

Intanto, dalla Camera ieri è arrivato il via libera alla fiducia posta dal governo sul decreto Scuola. I sì sono stati 305, i no 221, 2 gli astenuti. L’Aula ha deliberato la seduta fiume, cioè senza interruzioni, sul decreto (che scade domenica). In favore la maggioranza, e contraria l’opposizione.

Adolfo Spezzaferro