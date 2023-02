Roma, 5 febbraio – Era salita al massimo la tensione tra Usa e Cina dopo che un pallone aerostatico cinese aveva violato lo spazio aereo statunitense: questa mattina il presidente Joe Biden ha annunciato il suo abbattimento ad opera di un missile aria-aria lanciato da un caccia F-22. Ora sono in corso le operazioni per il recupero.

Pallone spia

Gli Stati Uniti ritengono che il pallone-spia stesse monitorando siti militari. Lo afferma un funzionario della Difesa americana, sottolineando che saranno recuperati tutti i detriti che hanno valore di intelligence. Gli Stati Uniti non hanno messo in guardia la Cina sul piano di abbattere il pallone-spia. Lo ha riportato l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti. I resti del pallone-spia cinese abbattuto saranno analizzati nel laboratorio dell’Fbi di Quantico, in Virginia. Ma sembra che quella del pallone-spia non sia proprio una novità: “I palloni di sorveglianza del governo della Repubblica popolare cinese sono transitati brevemente negli Stati Uniti continentali almeno tre volte durante la precedente amministrazione e una volta che sappiamo all’inizio di questa amministrazione, ma mai per un periodo di tempo come questo”, ha spiegato Mark Esper, ex segretario alla Difesa sotto l’ex presidente Usa.

Tiepida Cina

Sulla vicenda, che ha già fatto saltare – perché “non ci sono più le condizioni” – la missione a Pechino del segretario di Stato Antony Blinken, è tornato Wang Yi, a capo della diplomazia cinese: le parti, secondo Yi “devono rimanere concentrate, comunicare in modo tempestivo, evitare giudizi errati e gestire le divergenze di fronte a situazioni inaspettate in modo freddo e professionale”. Quale Paese responsabile, “la Cina si attiene con rigore al diritto internazionale. Non accettiamo alcuna speculazione o propaganda infondata”, ha aggiunto Wang, promosso poco più di un mese fa da ministro degli Esteri a capo della diplomazia del Pcc. Con un’altra dichiarazione, lo stesso ministero ha riaffermato che il pallone aerostatico incriminato è ad uso civile per le ricerche meteo e ha accusato a testa bassa i media e i politici Usa che “hanno approfittato” e usato “l’incidente come pretesto per attaccare e diffamare la Cina”.

Sergio Filacchioni