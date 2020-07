Roma, 29 lug – Sì del Senato alla proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre. Così Giuseppe Conte si garantisce i poteri speciali e blinda la maggioranza sempre più traballante. Il premier incassa solo 157 sì – il grillino Crucioli vota contro in dissenso, così i due senatori del Misto (ex 5 Stelle) Martelli e Ciampolillo – 125 contrari e 3 astenuti. Oggi il voto alla Camera. La decisione di prorogare lo stato di emergenza – ha detto Conte in Aula – si deve al fatto che “il virus continua a circolare nel Paese“. Giustificazione smentita dai fatti – numeri alla mano, il virus è quasi scomparso – e considerata una scusa per l’opposizione, che ha votato compatta contro la proroga, dettata solo dalla necessità del governo giallofucsia di blindarsi e rimanere incollato alla poltrona. Inoltre il centrodestra ha presentato una risoluzione unitaria, a cui l’esecutivo ha dato in parte parere favorevole: passa la richiesta di coinvolgimento delle Regioni in caso di decisioni legate a un ritorno del coronavirus.

Meloni: “Dal premier grossolana menzogna”

Matteo Salvini e Giorgia Meloni parlano senza mezzi termini di “deriva liberticida”, Forza Italia accusa il governo di voler “imbavagliare” il Paese. “Sono scioccata. Conte sta sostenendo al Senato che, senza lo stato di emergenza, il governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il governo?”, afferma la leader di Fratelli d’Italia. “Che cosa diciamo al resto del mondo? Che cosa diciamo agli investitori che pensavano magari di voler tornare a investire in Italia? Diciamo che siamo il focolaio dell’Europa. In tutta l’Europa non c’è nessun altro Paese che ha prorogato lo stato di emergenza. La proroga serve al governo per occuparsi della salute dei ministri e del presidente del Consiglio non della salute dei cittadini…“, è l’accusa della Meloni.