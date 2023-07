Roma, 7 lug – Devastante l’incendio alla casa di riposo di Milano che ha portato a decessi e decine di persone portate in ospedale. Ancora non sono note le cause dell’incidente.

Milano, incendio letale alla casa di riposo

Come riporta l’Ansa, sono ben sei le persone che hanno perso la vita nell’incendio avvenuto in una casa di riposo nel capoluogo lombardo, accompagnati da 81 pazienti portati in ospedale. Il fatto è avvenuto nelle zone dell’hinterland, e come se non bastasse il bilancio è – ancora – provvisorio. Il luogo della tragedia è la residenza per anziani “Casa dei Coniugi”. Quanto alle persone finite in ospedale, nessuno di loro è tecnicamente ferito, nel senso che la ragione del loro trasferimento non ha riguardato le ustioni ma le intossicazioni dovute alle fiamme.

Due persone in condizioni gravi



Dall’Agenzia di emergenza urgenza vengono fuori dettagli su alcuni degli 81 trasportati in 15 ospedali di Milano. Due di loro, in gravissime condizioni, si trovano nei reparti del Niguarda e del San Raffaele. Altri quattordici sono in condizioni definite “serie”. Sessantacinque, infine, sarebbero sotto controllo. Le vittime sono invece cinque donne e un uomo. L’incendio è scoppiato intorno all’1:20 del mattino, al primo piano della struttura (di proprietà del Comune) gestita dalla cooperativa Proges: un edificio con una disponibilità di 210 posti letto, secondo quanto emerso. Poco dopo lo sviluppo delle fiamme sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, un veicolo di coordinamento e 11 ambulanze. Di queste ultime, alcune stanno ancora effettuando i via vai tra la struttura e gli ospedali. Dei sei morti, due sono deceduti a causa delle fiamme, le altre per l’intossicazione da fumo.

Alberto Celletti