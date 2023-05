Roma, 13 maggio – La città di Roma si prepara ad accogliere tra massime misure di sicurezza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa.

Zelensky a Roma

Il leader vedrà il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, dopo di che andrà da papa Francesco, nel pieno di quella “missione di pace” avviata dal Vaticano ma dai contorni ancora del tutto riservati. Blindati tutti i percorsi con no fly zone e tiratori scelti, tempi e spostamenti dell’agenda non sono ancora stati ufficializzati per evidenti ragioni di sicurezza.

In televisione

Zelensky concluderà la sua giornata romana con un’intervista in diretta tv alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, prima di volare in Germania. Anche Berlino ha infatti rafforzato le proprie misure di sicurezza, senza tuttavia confermare ufficialmente l’imminente visita del presidente ucraino che, stando a indiscrezioni di stampa, domenica mattina sarà ricevuto dal cancelliere Olaf Scholz e dal presidente Frank-Walter Steinmeier. Per poi recarsi ad Aquisgrana per ricevere il Premio Carlo Magno conferito quest’anno al popolo ucraino e al suo presidente.

Sergio Filacchioni