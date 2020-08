Roma, 26 ago – No alla mascherina per i bambini a scuola. A spiegare perché per i più piccoli i danni siano superiori all’effettiva protezione dal coronavirus è l’infettivologo Matteo Bassetti. “La mascherina chirurgica può causare ai bambini, sulla base di esperienze di utilizzo: senso di calore, irritazione, difficoltà respiratorie, fastidio, difficoltà di concentrazione, distrazione e bassa accettazione della maschera stessa. Inoltre, l’efficacia delle stesse non è stata dimostrata durante il gioco e le attività fisiche”, spiega il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, pubblicando sulla sua pagina Facebook il documento ufficiale dell’Oms e dell’Unicef sull’uso delle mascherine per i bambini a scuola.

L’esperto si rivolge a “tutti gli ignoranti che non studiano ma blaterano”

Sempre dati alla mano, Bassetti – da settimane impegnato a confutare su base scientifica la narrazione giallofucsia del coronavirus onnipresente e mortale – ritorna sulle polemiche sull’uso delle mascherina in classe per i bambini dai 6 anni in su. E lo fa rivolgendosi “a tutti gli ignoranti (nel senso etimologico del termine) che non studiano, non leggono, ma blaterano, criticano e denunciano“. Per loro “vorrei condividere questo documento ufficiale dell’Oms e dell’Unicef“, scrive su Facebook.

Secondo l’infettivologo, “anche negli adulti la maschera chirurgica ha ridotto la capacità cardio-polmonare durante gli sforzi (non fanno uno sforzo i nostri ragazzi durante le interrogazioni?)”. Infine “spero che chi critica le mie affermazioni sappia almeno leggere, visto che per comprendere e per scrivere hanno dimostrato numerosi problemi”, conclude Bassetti.

“Solo un ipocrita può pensare che un bambino di 6 anni possa tenere la mascherina per 8 ore al giorno”

Sull’obbligo della mascherina per gli studenti dai 6 in su, l’esperto aveva già fatto presente che “solo un ipocrita può pensare che a un bambino di 6 anni si possa mettere la mascherina per 6-8 ore al giorno. Basta entrare in una scuola per sapere che un bambino mette la mascherina e dopo un quarto d’ora se la leva“, ha fatto presente l’infettivologo. “Chi può pensare di lasciare la mascherina a bambini che parlano, che vengono interrogati, che fanno le loro attività? Lo dico da genitore, prima ancora che da medico”, aveva sottolineato Bassetti.