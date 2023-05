Roma, 25 mag – Il maltempo non dà tregua all’Italia. E se la situazione più drammatica è senza alcun dubbio quella che sta vivendo ormai da giorni l’Emilia Romagna, anche altre parti d’Italia sono state colpite da allagamenti e nubifragi. Dopo il pesante temporale di ieri a Brescia, oggi una bomba d’acqua si è abbattuta sulla provincia di Avellino.

Bomba d’acqua in provincia di Avellino: un disperso

In provincia di Avellino allagamenti si registrano in particolare nella frazione di Celzi, nel comune di Forino. Nel primo pomeriggio sono accorse sul posto squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Una persona che risultava dispersa, un uomo di 45 anni, è stato ritrovato senza vita. Sarebbe stato dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre stava cercando di recuperarla in un terreno invaso dall’acqua. I sindaci dei comuni interessati dalla bomba d’acqua hanno invitato i cittadini a uscire di casa soltanto se strettamente necessario e a non frequentare i piani bassi delle abitazioni.

In Emilia Romagna allerta rossa anche domani

In Emilia Romagna è confermata l’allerta rossa anche per la giornata di domani, venerdì 26 maggio, nelle zone colpite dall’alluvione: pianura bolognese, costa e pianura romagnola. Per la giornata di domani non sono previste piogge, ma oggi si attendono temporali sulla dorsale appenninica che potrebbero generare incrementi rapidi dei livelli dei corsi d’acqua con propagazione e interessamento dei tratti arginati di pianura nelle prime ore della mattina di domani.

Alessandro Della Guglia