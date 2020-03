Roma, 17 mar – Cambia il modello di autocertificazione per circolare nei centri urbani. Il ministero dell’Interno aggiunge l’obbligo di autodichiarare di non essere positivi al coronavirus e quindi di non essere in quarantena. In merito è stata appena diramata a tutti i questori una circolare del prefetto Franco Gabrielli, direttore del dipartimento di Pubblica sicurezza. Il nuovo modulo per l’autodichiarazione (scaricabile qui) in caso di spostamenti – si legge sul sito del Viminale – contiene una nuova voce con la quale “l’interessato deve affermare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del Dpcm 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covid-19”. La modifica è importante. L’interessato, infatti, deve dichiarare e sottoscrivere “di non essere sottoposto alla misura della quarantena”, così come deve affermare “di non essere risultato positivo al virus Covid-19”. Il nuovo modello prevede anche che l’operatore dei controlli controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In questo modo il cittadino viene esonerato dall’obbligo di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

La modifica è stata suggerita da chi fa i controlli

Gabrielli fa presente che sulla base dei “feedback fatti pervenire a questo Dipartimento” è emerso come “la rete delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza” abbia “proposto di integrare” il modulo con l’obiettivo “di rendere ancora più espliciti gli obblighi e le limitazioni cui sono soggetti gli spostamenti dei cittadini“. Questo perché c’è stato in effetti più di un caso di persona positiva sorpresa in giro per strada dalle forze di polizia, con conseguente immediata denuncia. Ora, con il nuovo modulo, tutti i cittadini sono chiamati a ulteriori responsabilità (sempre se si faranno i controlli del caso) e indubbiamente la percezione della gravità dell’emergenza sarà ancora più forte. Sì, perché adesso chi dichiarerà il falso sulla positività al virus rischierà il carcere. Un deterrente che dovrebbe avere la sua efficacia sui “furbetti dell’autodichiarazione”.

Ludovica Colli