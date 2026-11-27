Roma, 27 nov – «Non consentiremo all’Ucraina di portare la guerra nel Mediterraneo». Con queste parole, pronunciate al Senato il 26 novembre, Matteo Renzi ha replicato al ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a proposito dell’attacco ucraino contro una nave militare russa nella base navale di Bengasi. Lo stesso titolare della Farnesina aveva affermato che «la guerra non può essere allargata al Mediterraneo», richiamando i rischi per la sicurezza italiana e la stabilità della Libia.

Al di là delle circostanze dell’episodio, il dibattito parlamentare offre l’occasione per interrogarsi sulle categorie attraverso le quali la politica italiana rappresenta lo spazio geografico in cui è chiamata ad agire. Da quando il Mar Nero è diventato estraneo agli equilibri mediterranei? E a quale periodo storico risalirebbe quella condizione di pace che gli ucraini avrebbero improvvisamente compromesso?

Il Mediterraneo degli eroi

Nel XII libro dell’Odissea, Circe ricorda a Ulisse il viaggio della nave Argo, reduce dalle terre di Eeta, re della Colchide. La spedizione degli Argonauti, alla quale Apollonio Rodio avrebbe dedicato nel III secolo a.C. il proprio poema, conduce gli eroi greci dalla Tessaglia alle coste dell’attuale Georgia, all’estremità orientale del Mar Nero. Nella quarta Nemea, Pindaro assegna ad Achille un’isola splendente del Ponto Eusino: Leuca, identificata con l’odierna Isola dei Serpenti, appartenente all’Ucraina e divenuta uno dei simboli della guerra già dal 2022. Le iscrizioni votive rinvenute sull’isola testimoniano l’esistenza di un culto dell’eroe risalente almeno alla fine del VI secolo a.C.. Nell’Ifigenia in Tauride di Euripide, invece, è proprio la Crimea a ospitare uno degli episodi conclusivi del ciclo degli Atridi. Qui Artemide ha condotto la figlia di Agamennone, qui giungono Oreste e Pilade. Il Caucaso del Prometeo incatenato, la Colchide degli Argonauti e la Tauride di Ifigenia appartengono alla medesima geografia eroica entro la quale si è formata una parte fondamentale dell’immaginario europeo.

Alla rappresentazione mitica dello spazio pontico corrispondeva anche una realtà economica e politica. La colonizzazione greca aveva disseminato le coste del Mar Nero di città ed empori, da Olbia a Chersoneso, da Panticapeo a Sinope. Nel IV secolo a.C., Demostene, nell’orazione Contro Leptine (20, 31-32), sosteneva che la quantità di grano importata ad Atene dal Ponto equivalesse a quella proveniente da tutti gli altri mercati messi insieme. La sicurezza alimentare della polis dipendeva dalla navigabilità degli Stretti e dai rapporti con i sovrani del Bosforo Cimmerio. Una circostanza che assume particolare interesse alla luce della crisi cerealicola del 2022, quando l’interruzione delle esportazioni ucraine ha investito le economie nordafricane e levantine, rendendo necessario un accordo internazionale per la navigazione commerciale nel Mar Nero.

La Crimea italiana

Tralasciando l’espansione Romana, quella continuità geografica venne riscoperta e sfruttata dalle repubbliche marinare medievali. A partire dal XIII secolo Genova costruì, attraverso i suoi possedimenti nel Mediterraneo orientale e nel Mar Nero, un sistema commerciale che permetteva ai mercanti liguri di raggiungere il Caucaso e le vie carovaniere asiatiche. Caffa, l’attuale Feodosia, divenne il centro amministrativo della presenza genovese in Crimea, mentre la Repubblica istituì una magistratura, l’Officium Gazariae, incaricata di amministrare gli interessi coloniali pontici. Venezia disponeva a sua volta di empori e insediamenti commerciali che raggiungevano Tana, presso la foce del Don. La competizione tra Genova e Venezia si svolgeva dunque lungo un arco geografico che comprendeva l’Adriatico, l’Egeo, Costantinopoli, la Crimea e il Mar d’Azov. La capacità delle due repubbliche di esercitare la propria influenza nel Mediterraneo dipendeva anche dalla posizione che occupavano oltre il Bosforo.

Secoli dopo, alla costruzione della moderna Odessa avrebbero contribuito Giuseppe de Ribas, nato a Napoli, e architetti di cultura italiana come Francesco Boffo, Francesco Frapolli e Giorgio Torricelli. Nel settembre 2023 era lo stesso Tajani, annunciando l’impegno italiano nella ricostruzione del patrimonio architettonico della città, a ricordare che Odessa «ha una forte impronta culturale italiana e fa parte della nostra identità».

Persino la storia dell’unificazione nazionale italiana passa attraverso la Crimea. Nel 1855 Cavour impegnò il Regno di Sardegna nella guerra contro l’Impero russo, comprendendo come la partecipazione alla ridefinizione degli equilibri mediterranei avrebbe permesso di internazionalizzare la questione italiana. La controversia sui luoghi santi della Palestina, le sorti dell’Impero ottomano, il controllo degli Stretti e la presenza russa nei Balcani costituivano altrettanti aspetti di quello che la storiografia avrebbe definito la Questione d’Oriente. La partecipazione piemontese alla guerra consentì a Cavour di accedere al Congresso di Parigi del 1856. L’interesse nazionale italiano veniva individuato e perseguito attraverso la comprensione dell’interdipendenza politica tra Mediterraneo e Mar Nero.

Il Mediterraneo non è un paradiso perduto

La rappresentazione del Mediterraneo come bacino chiuso, oltre i cui confini si svilupperebbero vicende politiche sostanzialmente estranee, contraddice quella concezione della storia mediterranea che ha trovato in Fernand Braudel la propria elaborazione più compiuta. Come abbiamo già avuto modo di osservare su queste colonne, l’unità del Mediterraneo deriva dalla sedimentazione di rapporti economici, itinerari commerciali, movimenti di popolazione e conflitti, le cui traiettorie eccedono costantemente i limiti fisici del bacino. Le guerre puniche, le crociate, la competizione tra le repubbliche marinare, l’espansione ottomana e le campagne napoleoniche appartengono alla storia costitutiva del Mediterraneo. La sua unità storica non ha mai presupposto una condizione di pacificazione politica.

Né si comprende quando, nella storia recente, questa pacificazione avrebbe avuto luogo. Dalle primavere arabe del 2011 all’intervento occidentale in Libia, dalla guerra civile siriana all’espansione dello Stato Islamico, dalla competizione turco-egiziana in Nord Africa alla guerra di Gaza, il Mediterraneo è stato investito da una trasformazione degli equilibri regionali che ha coinvolto potenze europee, asiatiche e americane. Gli attacchi alla navigazione commerciale nel Mar Rosso e il conflitto diretto tra Israele e Iran, culminato nella guerra del giugno 2025 e nell’intervento statunitense, hanno ulteriormente evidenziato la continuità strategica tra il Levante, Suez e il Golfo Persico.

Da Sebastopoli a Bengasi

In questa riconfigurazione degli equilibri mediterranei, la Russia ha svolto un ruolo tutt’altro che marginale. Nel 2013 Mosca costituiva una squadra navale permanente nel Mediterraneo, subordinata alla Flotta del Mar Nero. L’anno successivo procedeva all’annessione della Crimea, la cui illegittimità veniva sancita dalla risoluzione 68/262 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel 2015 interveniva militarmente in Siria, consolidando la propria presenza navale a Tartus. Dal 2018, secondo quanto documentato dagli esperti delle Nazioni Unite, gli uomini del gruppo Wagner erano presenti anche in Libia. Già nel 2021 il Carnegie Endowment for International Peace, nello studio Russia in the Mediterranean: Here to Stay, individuava nella presenza russa in Siria e in Libia e nel rafforzamento della posizione di Mosca nel Mar Nero gli elementi di una medesima strategia regionale.

L’Ucraina ha quindi colpito a Bengasi un dispositivo militare appartenente a una potenza che aveva già esteso la propria proiezione strategica dal Mar Nero alle coste meridionali del Mediterraneo. Identificare nell’azione ucraina il momento in cui la guerra diviene una questione mediterranea significa assumere come dato di partenza un equilibrio regionale alla cui trasformazione aveva contribuito proprio l’espansione militare russa.

La rimozione di una tradizione geopolitica italiana

Come abbiamo ricostruito nell’approfondimento Dal Levante al Mediterraneo allargato, la tradizione strategica italiana ha elaborato categorie geografiche funzionali alla comprensione degli interessi della penisola. Ancora il 5 novembre 2021, l’allora nuovo capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio Enrico Credendino, definiva il Mediterraneo allargato «un continuum geostrategico e geoeconomico con il Mar Nero e l’Oceano Indiano e il Golfo Arabico». È sulla base di questa stessa concezione che l’Italia partecipa, dal febbraio 2024, alla missione europea ASPIDES nel Mar Rosso. La sicurezza della navigazione oltre Suez è riconosciuta come un interesse mediterraneo. Non si comprende perché un analogo criterio geografico e strategico debba cessare di valere oltre il Bosforo. Come ricordava il nostro Eugenio Palazzini in Per tornare potenza: l’Italia nel Mediterraneo, oltre il Mediterraneo, la vocazione marittima dell’Italia presuppone un orizzonte strategico più ampio del mare che ne bagna le coste.

Il problema italiano consiste allora nella capacità di comprendere e governare le trasformazioni dello spazio mediterraneo prima che le loro conseguenze raggiungano le nostre coste. La tutela della sovranità libica e la valutazione dei rischi derivanti dall’attacco di Bengasi appartengono a questo problema, così come vi apparteneva, dodici anni fa, l’alterazione degli equilibri del Mar Nero conseguente all’annessione della Crimea. La distinzione geografica tra i due bacini non può tradursi in una discontinuità di pensiero strategico italiano. Quindi, per comprendere quanto la guerra russo-ucraina riguardi il Mediterraneo non era necessario attendere che gli ucraini arrivassero a Bengasi. Sarebbe bastato comprendere, nel 2014, il significato mediterraneo di Sebastopoli.

Sergio Filacchioni