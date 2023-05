Roma, 18 mag – Il drammatico bilancio delle vittime causate dall’alluvione in Emilia Romagna si allarga.

Alluvione in Emilia Romagna: 13 morti e 10mila sfollati

I morti sono 13, tra cui due agricoltori – marito e moglie di 73 e 71 anni – trovati morti nelle scorse ore nel loro appartamento di Russi, comune in provincia di Ravenna invaso dall’acqua. Le persone al momento sfollate sono circa 10mila, una persona risulta ancora dispersa. I fiumi esondati sono in tutto 23, con 250 strade chiuse. ‘‘Sono 42 i comuni coinvolti dall’alluvione” e ‘’10mila gli sfollati”, fa sapere il vicepresidente della Regione, Irene Priolo, durante la conferenza stampa di aggiornamento sugli effetti del maltempo. ”Abbiamo 250 strade chiuse, coinvolte a vario titolo da frane”, ha dichiarato ancora. Mentre sono 34mila le utenze al momento disalimentate dalla rete elettrica tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna. Impressionante anche il numero di frane: 280, di cui 120 particolarmente rilevanti in 58 comuni: più di 100 in provincia di Forlì Cesena, e in particolare ben 71 a Modigliana, sull’Appennino. Oltre 50 gli allagamenti, in 42 Comuni dell’Emilia-Romagna: 15 nel Bolognese, 13 nel Ravennate, 12 nel Forlivese-cesenate, 2 nel Riminese.

Allerta rossa anche domani, Lugo e Cervia sott’acqua

Allerta rossa confermata anche per la giornata di domani, si teme per le piene dei fiumi e le continue frane in Romagna, nella pianura bolognese e modenese, e sulle colline montane dell’Emilia centrale e bolognese. Allerta arancione su pianura e costa ferrarese. La gran parte delle scuole resteranno chiuse.

Allagate Lugo e Cervia. “Molte zone della città sono allagate e altre si stanno allagando. Molte strade della città sono state chiuse e altre difficilmente praticabili. Si raccomanda alle persone di uscire di casa il meno possibile per non intralciare gli interventi di soccorso”, scrive il Comune di Cervia, chi vive nelle zone allegate deve restare ai piani alti. A Lugo l’acqua ha iniziato a risalire dalla parte sud della pianura, lato via Emilia, a causa delle esondazioni del Senio e del Santerno, ed è arrivata nel centro storico.

Intanto è iniziata la conta dei danni, enormi, con molte aziende rimaste in ginocchio. Il Gran premio di Imola di F1 è stato annullato per decisione degli organizzatori, al contrario è confermato il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, con tanto di inevitabili polemiche.

