L’Europa in rivolta e le macerie della profezia progressista: dove stiamo andando?

Roma, 19 ott – Le fiamme nelle piazze francesi, gli scontri nel centro di Milano, gli assalti agli edifici pubblici di Tirana potrebbero essere archiviati come altrettante esplosioni stagionali di violenza. I contesti sono diversi e sarebbe arbitrario scorgervi un’unica insurrezione che attraversa tutta Europa. Ma ricondurre tutto all’ordine pubblico impedisce di vedere ciò che accomuna questi episodi: l’allargarsi della distanza fra le promesse delle classi dirigenti europee e le possibilità concrete offerte soprattutto alle nuove generazioni, sia autoctone che allogene.

L’Europa e la crisi di un modello economico

Il primo dato è materiale. L’apertura dei mercati ha accentuato la concorrenza internazionale e la pressione su salari, filiere produttive e spesa pubblica. Non è esatto sostenere che in Europa il welfare sia ovunque diminuito: la protezione sociale resta consistente e in diversi Paesi assorbe quote rilevanti della ricchezza nazionale. A mutare è anche la sua distribuzione, mentre il peso della rendita, dell’abitazione e dell’instabilità lavorativa ricade su chi deve ancora costruirsi un’esistenza autonoma. Secondo Eurostat, nel 2025 i giovani italiani hanno lasciato la casa dei genitori, in media, oltre i trent’anni: un indicatore che non si spiega soltanto con le abitudini familiari.

A questa difficoltà si aggiunge un nuovo passaggio di fase. Automazione e intelligenza artificiale promettono incrementi di produttività ma impongono una riorganizzazione del lavoro; la competizione tra Stati Uniti e Cina costringe l’Europa a ripensare industria, energia e tecnologie; il riarmo assorbe risorse e impone scelte politiche prima eluse. Le economie europee cercano competitività anche attraverso il contenimento del costo del lavoro, mentre le politiche migratorie oscillano tra esigenze delle imprese, obblighi giuridici e capacità d’integrazione. Una società che misura tutto con l’efficienza economica finisce così per trattare il lavoro, e talvolta le persone, come fattori intercambiabili.

La frattura, tuttavia, non è soltanto redistributiva. Alla generazione chiamata ad affrontare questa trasformazione viene proposta soprattutto una promessa: più mobilità, più mercato e più innovazione finiranno per generare anche più libertà e benessere. È la versione contemporanea di una profezia progressista secondo cui la storia avanzerebbe verso l’emancipazione dell’individuo da ogni vincolo. Ma il cittadino emancipato sulla carta può ritrovarsi senza casa, senza stabilità e senza quei legami che rendono la libertà qualcosa di più della facoltà di scegliere fra merci e contratti.

Il fallimento della profezia progressista

Quando una profezia incontra i propri fallimenti, i suoi sostenitori possono metterla in discussione oppure reinterpretare ogni smentita come prova che non sia stata applicata abbastanza. È qui che la dissonanza cognitiva diventa una chiave politica. Alla crisi della coesione si risponde chiedendo ulteriore adattamento; allo sradicamento prodotto da una mobilità senza limiti si propone altra mobilità; alla fragilità dei territori si oppongono nuovi imperativi di competitività. Non ogni riforma ispirata all’apertura è un errore, ma un sistema che considera sempre insufficienti le proprie applicazioni rischia di sottrarsi a qualunque verifica dei risultati.Nello spazio lasciato aperto torna anche la questione nazionale, culturale e demografica. L’appartenenza non si esaurisce nel possesso di un documento né può essere ridotta a una qualità biologica: prende forma nella lingua, nella memoria, nelle istituzioni, nelle tradizioni e nella possibilità di trasmetterle. La trasformazione dei quartieri, la difficoltà di integrazione e le tensioni sui servizi alimentano interrogativi che non vengono cancellati accusando chi li pone di nostalgia.

La questione sociale e quella nazionale tornano così a intrecciarsi. La gestione dell’immigrazione non può esaurirsi nella domanda di manodopera delle imprese, né la difesa delle comunità può ridursi alla denuncia dello straniero mentre restano intatti i meccanismi economici che ne compromettono la continuità. Separare questi problemi significa continuare a descrivere come inevitabili processi sui quali la politica ha rinunciato a esercitare il proprio potere.

Una contestazione incapace di superare ciò che contesta

Il secondo dato è il vuoto di alternativa. Una parte della protesta chiede semplicemente che il modello dominante realizzi finalmente le proprie promesse: più inclusione, più diritti, più redistribuzione, senza affrontare il rapporto fra sovranità politica, produzione e legami collettivi. La radicalità del linguaggio non coincide con la radicalità dell’analisi. Se il programma consiste soltanto nell’accelerare ciò che si considera incompiuto, la piazza resta interna all’orizzonte che contesta, anche quando ne attacca i simboli.

Il terzo dato è la facilità con cui questo vuoto viene occupato dalla violenza. Assaltare una vetrina o incendiare un municipio non equivale a formulare una critica del capitalismo. Il saccheggio può persino riprodurne la logica più elementare: appropriarsi di una merce senza contestarne il valore. È plausibile che soggetti politici e interessi esterni tentino di sfruttare simili tensioni; di certo i gruppi dediti alla devastazione regalano agli apparati politici la possibilità di sostituire il problema sociale con quello della sicurezza in una spirale potenzialmente infinita.

Da qui l’insufficienza delle due reazioni speculari: celebrare ogni sommossa come annuncio di rivoluzione, oppure difendere in nome dell’ordine la stessa normalità che produce sfiducia e precarietà. La crisi europea non oppone semplicemente conservazione e caos. Riapre la domanda su chi decida del lavoro, della casa, delle migrazioni, delle risorse e della continuità delle comunità. Senza una risposta politica che tenga insieme questi elementi, la rabbia resterà disponibile per chiunque sappia cavalcarla.

Esiste una domanda esistenziale

Le barricate non edificano spontaneamente un mondo nuovo. Mostrano, semmai, che il mondo presente fatica a mantenere le proprie promesse. Per chi ambisca a una trasformazione radicale, questa non è una vittoria già conseguita: è una responsabilità ancora tutta da assumere. Non essere custodi dell’esistente, né comparse nella rivolta altrui. La domanda che torna dalle strade europee non è soltanto contro chi protestare, ma quale Europa possa ancora essere costruita.

Sergio Filacchioni