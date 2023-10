Israele fa le prove di un’invasione di terra a Gaza che nessuno approva (neanche gli Usa)

Romna, 27 ott – Israele si incunea con qualche tank nella Striscia di Gaza. Sembra un inizio quasi “timoroso” dell’invasione di terra più volte annunciata ma ancora non concreta. Come riporta l’Ansa, i primi tentativi sono avvenuti la notte scorsa.

Israele, prime prove di invasione a Gaza

L’esercito israeliano, dunque, ci prova. Varca il confine a Gaza con tank e soldati, entrando nel nor della Striscia. Poi torna indietro. Un approccio “graduale” che sarà via via più intenso, come fanno sapere i militari. La tanto temuta invasione di terra ancora non c’è ma si sta andando in quella direzione. Senza avere alcuna contezza della sorte di 224 ostaggi tenuti da Hamas, i quali si dicie, si spera di poter liberare grazie a dei negoziati mediati da Qatar ed Egitto. “Si dice” perché non si sa se il dossier si riferisca ai 138 prigionieri con passaporto straniero o al loro insieme, che sarebbe poi la richiesta di Tel Aviv. Dal lato Hamas Abu Obeida, portavoce delle Brigate al Qassam, annuncia la morte di 50 ostaggi nei raid. Ma di prove, per ora, nessuna.

Stavolta nessuno è con Tel Aviv, nemmeno gli Usa. E Hamas vola a Mosca

L’invasione di terra era stata minacciata da tempo, appena due giorni fa il governo di Benyamin Netanyahu l’aveva rimandata su fortissima pressione degli stessi Stati Uniti, consapevoli che la situazione nell’area potrebbe letteralmente esplodere dopo un’occupazione diretta dei militari israeliani. Lo stesso Joe Biden aveva convinto Netanyahy a rimandare tutto, ma i quadri del governo di Tel Aviv sembrano molto intenzionati, come dimostrano queste ore, a procedere. Pur consapevoli di non avere l’appoggio praticamente di nessuno. Per quello che può valere – cioè zero – neanche dell’Onu.

Alberto Celletti