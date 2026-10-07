Milano, l’antifascismo sfila con i partiti e lascia dietro di sé odio e vandalismi

Milano, 7 ott – Circa tremila persone hanno attraversato ieri Milano nel corteo organizzato in solidarietà dello studente vittima di una presunta aggressione politica lo scorso 28 settembre davanti al liceo Einstein, dopo aver strappato alcuni manifesti del Blocco Studentesco. Una manifestazione presentata fin dall’inizio come “risposta democratica” alla violenza politica e accompagnata da una presenza tutt’altro che marginale di partiti, sindacati e associazioni.

Il corteo democratico di Milano che inneggia all’omicidio

In piazza c’erano delegazioni del Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Rifondazione Comunista, Cgil e Anpi, oltre ai collettivi studenteschi. Tra i presenti figuravano Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia, il segretario metropolitano dem Alessandro Capelli e il presidente dell’Anpi milanese Primo Minelli. Una delegazione di Forza Italia Giovani ha invece partecipato al presidio iniziale, senza proseguire nel corteo.

Majorino ha ribadito che «Milano è una città antifascista», mentre Minelli ha invitato ad «allargare il più possibile il fronte antifascista». Dal microfono gli organizzatori hanno contemporaneamente insistito sul carattere non violento della mobilitazione. Una dichiarazione di principio che, però, si è scontrata rapidamente con quanto avvenuto lungo il percorso. Davanti al liceo Verri alcuni manifesti del Blocco Studentesco sono stati strappati e coperti con la scritta «fasci appesi»; tra i cori scanditi dai manifestanti è comparso anche «La Resistenza ce l’ha insegnato: uccidere un fascista non è reato».

L’imbrattamento della targa per Norma Cossetto

È proprio questa contraddizione a rendere politicamente rilevante quanto accaduto. La mobilitazione era nata attorno a un fatto grave, ma sul quale sono ancora in corso accertamenti, costruendo la propria legittimità sulla condanna della violenza e sulla rappresentazione di un antifascismo democratico minacciato da un clima crescente di intimidazione. Ma nello stesso spazio politico in cui si invoca la non violenza diventano nuovamente pronunciabili formule che trasformano l’avversario in un soggetto contro il quale la violenza sarebbe sempre lecita. La distanza tra la narrazione vittimista costruita nei giorni precedenti e lo sfogo d’odio espresso da una parte della piazza si è così ridotta nel giro di poche ore.

A completare il quadro è l’imbrattamento della targa dedicata a Norma Cossetto, nei giardini milanesi che portano il suo nome. Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, ha definito l’episodio il fatto «più grave» tra gli atti vandalici registrati nella serata, ricordando che la giovane studentessa istriana, uccisa dai partigiani jugoslavi nel 1943, era stata commemorata proprio domenica scorsa nell’anniversario della morte. Francesco Rocca e Davide Rocca, rispettivamente consigliere comunale e consigliere del Municipio 4 per FdI, hanno annunciato la pulizia della targa, parlando di un gesto che riporta alla memoria «dannose nostalgie degli anni Settanta».

Dal vittimismo all’odio

Il problema politico è sempre più evidente: una piazza sostenuta e accompagnata da partiti, rappresentanti istituzionali e organizzazioni sindacali ha potuto contenere al proprio interno slogan che evocano apertamente l’uccisione dell’avversario senza che questo incrinasse la rappresentazione pubblica di una manifestazione interamente fondata sulla democrazia e sulla non violenza. Dopo una settimana trascorsa a denunciare la violenza, Milano si è svegliata con «fasci appesi» sui muri e il nome di Norma Cossetto coperto dalla vernice. Ed è questa in fondo la natura reale dell’antifascismo: vittimismo e odio.

Vincenzo Monti