Ora tocca agli Studenti col Tricolore: da Roma e Milano la sfida al carovita e ai professionisti dell’odio

Roma, 7 nov – Mentre l’Italia torna a riempirsi di cortei contro il carovita, dalle piazze di Roma e Milano arriva una nuova iniziativa studentesca. Sono gli Studenti col Tricolore, il coordinamento che oggi ha organizzato due mobilitazioni per portare al centro del dibattito il futuro delle giovani generazioni, rivendicando un’alternativa alle proteste violente delle ultime settimane. Una sfida che parte dalle difficoltà materiali di una generazione e punta a costruire una risposta organizzata, indipendente dai tradizionali schieramenti della protesta.

Da Milano a Roma: gli Studenti col Tricolore tornano in piazza

A Milano, sotto l’arco di Porta Nuova, in piazza Principessa Clotilde, gli studenti sono tornati a manifestare dopo il primo presidio del 24 ottobre in piazza XXV Aprile. Bandiere italiane, fumogeni e uno striscione hanno accompagnato la seconda iniziativa pubblica del coordinamento, che riunisce ragazzi delle scuole superiori e delle università milanesi. Nel pomeriggio la mobilitazione è arrivata anche nel cuore della Capitale. Un centinaio di giovani si sono radunati in largo Goldoni, a pochi passi da via del Corso, con bandiere italiane e uno striscione degli Studenti col Tricolore. A darne notizia è stata anche l’ANSA, riportando la presentazione del gruppo come alternativa ai «professionisti dell’odio». Due iniziative in città diverse, unite dalla volontà di riportare nelle piazze il tricolore e le rivendicazioni di una generazione alle prese con il costo della vita, le difficoltà di accesso alla casa e le prospettive occupazionali.

«Sentiamo il carovita, ma non ci pieghiamo alla violenza»

A spiegare il senso della mobilitazione milanese è stato Andrea Grieco, intervenuto ai microfoni di Repubblica. Il rappresentante del coordinamento ha rivendicato l’esistenza di un’alternativa studentesca alle contestazioni violente, prendendo le distanze dai centri sociali e dai protagonisti degli scontri che hanno interessato Milano nelle scorse settimane. «Come generazione di questa città percepiamo il carovita e l’assenza di un futuro», ha dichiarato Grieco, ribadendo il rifiuto di ricorrere alla violenza. Il punto politico della mobilitazione è proprio questo: contestare le condizioni materiali dei giovani senza lasciare il monopolio della protesta ai gruppi già organizzati. Per gli Studenti col Tricolore, il disagio generazionale non può tradursi soltanto in una successione di scontri con le forze dell’ordine, ma deve trovare una propria organizzazione e obiettivi concreti. Le richieste avanzate dal coordinamento riguardano una scuola capace di formare, un lavoro che garantisca autonomia economica, la possibilità di trovare casa nella propria città e maggiori investimenti nella ricerca e nell’innovazione.

«Facciamo come in Serbia»: una nuova organizzazione studentesca

Lo slogan scelto per la giornata di mobilitazione è indicativo dell’attitudine con qui questi studenti vogliono affacciarsi sulla scena: «Facciamo come in Serbia», in riferimento alla mobilitazione degli studenti serbi e alla loro capacità di organizzarsi dal basso. Una formula che gli organizzatori contrappongono al richiamo alle proteste francesi, spesso utilizzato nelle mobilitazioni italiane delle ultime settimane. Nel comunicato diffuso alla vigilia, il coordinamento ha chiarito di non voler diventare la componente giovanile di un partito, né dover scegliere tra la distruzione fine a sé stessa e la semplice difesa dell’esistente.

È su questo terreno che gli Studenti col Tricolore cercano di costruire una propria identità: unire studenti di scuole e università differenti attorno a rivendicazioni comuni, facendo del tricolore il simbolo della mobilitazione. Dopo il primo appuntamento del 24 ottobre e la doppia iniziativa di oggi, il coordinamento prova dunque ad allargare la propria presenza. Da Milano a Roma, la sfida è trasformare il malcontento di una generazione in una presenza studentesca organizzata, capace di intervenire sui problemi della scuola, del lavoro e della casa senza affidare ad altri la rappresentanza del proprio futuro.

Vincenzo Monti