Roma, 28 giu – Come sarà il nuovo codice della strada, fortemente voluto da Matteo Salvini? Vediamo in questo pezzo tutte le principali novità, a partire dal pugno duro contro alcol e droghe, passando per la stretta sui monopattini. Il ddl presentato dal ministro dei Trasporti e approvato dal Consiglio dei ministri, è stato già ribattezzato “tolleranza zero” proprio per le misure decisamente stringenti nei confronti dei conducenti che hanno consumato alcolici e/o stupefacenti. Nuovi limiti previsti per chi guida il monopattino e pure per i neopatentati.

“Nel codice della strada abbiamo messo l’educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzioni pesanti per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita della patente per i recidivi”, fa sapere Salvini. Ci sarà anche la “revoca della patente fino a 3 anni per chi guida ubriaco o sotto l’effetto di droghe”, precisa il vicepremier. “Il messaggio è chiaro: se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no ti ritiro la patente e fino a 3 anni non la rivedi più”.

Nuovo codice della strada, ecco le principali novità

Alcol: revoca della patente fino a tre anni per chi guida sotto l’effetto dell’alcol. Divieto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici. Obbligo, per gli stessi, di installare il cosiddetto “alcolock”, dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero.

Droghe: a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica, sarà proibito guidare avendo assunto stupefacenti. La positività al test rapido prevede il ritiro della patente e il successivo divieto di conseguire il titolo di guida per tre anni.

Neopatentati: innalzato da uno a tre anni il limite entro cui i neopatentati non potranno guidare le auto più potenti. Parliamo di “autovetture (categoria M1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW”. Un minorenne che guida senza patente, nonché ubriaco o sotto l’effetto di droghe, non potrà prendere la patente fino ai 24 anni.

Monopattini: dovranno tutti avere targa e assicurazione. Introdotto inoltre l’obbligo di indossare il casco, a prescindere dall’età. Sanzione da 100 a 400 euro per chi guida senza assicurazione, mentre per chi circola con un monopattino senza indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, è prevista una multa da 200 a 800 euro. Sanzioni pesanti introdotte anche per la sosta selvaggia e la guida in contromano.

Cellulari: stretta sull’uso degli smartphone alla guida o per chi va contromano. Prevista sospensione breve della patente da 7 giorni fino a 20 se non si è “un virtuoso” della strada e si hanno meno di 20 punti sulla patente.

Educazione stradale: il nuovo codice della strada prevede anche percorsi extracurricolari di educazione stradale con una “premialità finale”. Gli studenti che avranno frequentato questi corsi otterranno due punti aggiuntivi all’atto del conseguimento della patente. I corsi saranno organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Alessandro Della Guglia