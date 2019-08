Bruxelles, 30 ago – Oltre al danno, la beffa. Il merito del fatto che il governo giallofucsia piaccia così tanto alla Ue è tutto del premier incaricato Giuseppe Conte, trasformato dal presidente della Commissione europea in un novello Tsipras. A quanto pare, infatti, Jean-Claude Juncker tempo fa aveva detto ai suoi collaboratori di voler plasmare il premier italiano in un soggetto simile all’ex premier di sinistra, che in ossequio dei diktat di Bruxelles e della troika (Bce, Ue, Fmi), negli scorsi anni ha letteralmente disintegrato l’economia della Grecia.

Juncker si prende il merito della trasformazione

Insomma il presidente uscente della Commissione Ue si ascrive il merito di aver trasformato Conte da “burattino di Salvini” in fedele alleato di un partito di potere come il Pd. Alleanza prima che a Palazzo Chigi sancita a Strasburgo – ricorda Juncker – con il voto favorevole dei 5 Stelle alla nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione. Per completare il quadro, Bruxelles ora si attende che il M5S entri in uno dei gruppi tradizionali del Parlamento Ue, come quello dei Liberali. Così che la trasformazione sia compiuta.

Juncker quindi ha inviato “i suoi più calorosi auguri” a Conte (che aveva già incassato la benevolenza dell’ex nemico Oettinger, il commissario che ci ha sempre bastonato sui conti pubblici) “perché riesca nel compito di formare un governo. L’Italia svolge un ruolo centrale nella famiglia europea: contiamo sul suo contributo attivo al progetto europeo“, dice il presidente uscente. Adesso, dopo 14 mesi di continui litigi con l’Italia, la Ue si aspetta un governo “stabile e progressista” (è l’auspicio del ministro delle Finanze tedesco Scholz).

Agli italiani, invece, non resta che sperare che Conte non sia – come sostiene Juncker – un novello Tsipras: rispetto alle misure “lacrime e sangue” dell’ex premier greco, quelle che ci ha “rifilato” Monti sono all’acqua di rosa.

Ludovica Colli

