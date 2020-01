Il Sinodo apre ai preti sposati Sull’apertura al celibato il Sinodo si era così favorevolmente espresso nel documento finale: “Molte delle comunità ecclesiali del territorio amazzonico – si legge – hanno enormi difficoltà di accesso all’Eucaristia. A volte ci vogliono non solo mesi, ma anche diversi anni prima che un sacerdote possa tornare in una comunità per celebrare l’Eucaristia, offrire il sacramento della riconciliazione o ungere i malati nella comunità. Apprezziamo il celibato come dono di Dio nella misura in cui questo dono permette al discepolo missionario, ordinato al presbiterato, di dedicarsi pienamente al servizio del popolo santo di Dio”. I padri sinodali, quindi, “considerando che la legittima diversità non nuoce alla comunione e all’unità della Chiesa, ma la manifesta e la serve, come testimonia la pluralità dei riti e delle discipline esistenti”, propongono di “ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti della comunità, che abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano una formazione adeguata per il presbiterato”.

Il cardinale Sarah aveva partecipato personalmente all’assemblea sull’Amazzonia in qualità di membro di diritto, in quanto facente parte dei capi dicastero della Curia romana. Inutie dire che la sua difesa del celibato sacerdotale è stata strenua.

Ruini: “Preti sposati? Scelta sbagliata”

Ma Sarah e Ratzinger non sono da soli: anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Camillo Ruini, si era recentemente pronunciato contro le aperture così fortemente volute dal Sinodo. “In Amazzonia, e anche in altre parti del mondo, – ha spiegato il porporato – c’è una grave carenza di sacerdoti, e le comunità cristiane rimangono spesso prive della messa. È comprensibile che vi sia una spinta a ordinare sacerdoti dei diaconi sposati, e in questo senso si è orientato a maggioranza il Sinodo. A mio parere, però, si tratta di una scelta sbagliata”. E prega che il Papa non la confermi.

I motivi di tale opposizione, spiega Ruini, sono due: “Il celibato dei sacerdoti è un grande segno di dedizione totale a Dio e al servizio dei fratelli, specialmente in un contesto erotizzato come l’attuale. Rinunciarvi, sia pure eccezionalmente, sarebbe un cedimento allo spirito del mondo, che cerca sempre di penetrare nella Chiesa, e che difficilmente si arresterebbe ai casi eccezionali come l’Amazzonia”. Il secondo motivo è legato alla crisi dell’istituzione del matrimonio: “I sacerdoti sposati e le loro consorti sarebbero esposti agli effetti di questa crisi, e la loro condizione umana e spirituale non potrebbe non risentirne”. Staremo a vedere che cosa ne pensa Bergoglio.

