Hallissey va a citofonare a CasaPound per fare la vittima. Ma i Radicali gli crollano addosso

Roma, 6 nov – Quando si presenta una certa fame di attenzione, c’è sempre un indirizzo al quale citofonare: via Napoleone III, sede di CasaPound. L’ultimo a riscoprirlo è Matteo Hallissey, presidente di Radicali Italiani e di +Europa, che insieme al fido Ivan Grieco di Pulp Podcast si è presentato sotto il palazzo occupato dal movimento per chiedere spiegazioni sulla sua presenza nello stabile. Il risultato è arrivato puntuale sui social: «Ci hanno lanciato un secchio di liquidi dalla sede di CasaPound». Video, indignazione e migliaia di interazioni. Il cosplay di Salvini del “qui si spaccia?” riesce alla perfezione.

Hallissey e Grieco in cerca di vittimismo

Il meccanismo è noto: si raggiunge la sede del “nemico pubblico n.1”, si accende la telecamera e si aspetta di ottenere qualcosa che possa diventare un contenuto. Meglio ancora se si riesce a tornare a casa con un episodio da raccontare e la possibilità di presentarsi come vittime della prepotenza fascista. Del resto, chi va a citofonare a CasaPound con un telefono già pronto a riprendere raramente lo fa per avviare un confronto politico. Molto più spesso cerca una scena da consegnare ai propri seguaci, possibilmente con qualche elemento che possa alimentare l’indignazione.

Hallissey e Grieco hanno così rilanciato la questione dell’occupazione dello stabile, invocando l’intervento del prefetto e del ministro Piantedosi. Una battaglia che il presidente radicale può naturalmente condurre, ma che assume contorni piuttosto singolari se confrontata con quello che sta accadendo all’interno del suo stesso movimento. Perché mentre Hallissey si preoccupa di chi occupa il palazzo di Roma, in casa radicale si combatte una guerra per il controllo del partito, tra dimissioni, esposti annunciati e accuse che investono direttamente la sua presidenza.

Dalle tessere sospette alle dimissioni: il caos dei Radicali

Da pochi giorni, infatti, Radicali Italiani è stato investito da una crisi che ha portato alle dimissioni del segretario Filippo Blengino e di altri dirigenti. Non si tratta della consueta disputa tra correnti, ma di una rottura accompagnata da contestazioni pesanti sulla gestione del movimento. Blengino ha denunciato presunte irregolarità nel tesseramento, parlando di iscrizioni effettuate attraverso le stesse carte di credito, adesioni concentrate in intervalli di pochi minuti e anomalie tali da compromettere, a suo giudizio, la regolarità del prossimo congresso. L’ex segretario ha inoltre contestato la trasparenza economica del partito e annunciato la preparazione di un esposto alla Procura.

Ma non è tutto. Secondo il racconto di Blengino, Hallissey avrebbe cercato di convincerlo a ritirare le dimissioni offrendogli la presidenza del movimento, con tanto di stipendio, e prospettando persino un’assunzione per la sua fidanzata. Accuse che chiamano direttamente in causa il presidente radicale e sulle quali sarebbe interessante ascoltare qualche spiegazione, magari con la stessa insistenza riservata agli occupanti di CasaPound. La tesoriera Patrizia De Grazia ha respinto le contestazioni sulla gestione economica e sulle iscrizioni, difendendo la regolarità dell’amministrazione. Resta il dato politico: un segretario dimissionario, una dirigenza spaccata e un movimento che, invece di discutere della propria linea, deve fare i conti con accuse sulla correttezza dei suoi meccanismi interni.

La guerra in +Europa e il bisogno di un nemico

La vicenda si intreccia con un’altra guerra, quella che da mesi attraversa +Europa. Da una parte il segretario Riccardo Magi, dall’altra l’asse formato da Hallissey e Benedetto Della Vedova, impegnato in uno scontro sulla leadership, sulla convocazione del congresso e sulle future alleanze elettorali. Una battaglia che, secondo Blengino, avrebbe finito per trascinare Radicali Italiani in una contesa estranea alle sue priorità, trasformando il movimento in uno strumento delle ambizioni politiche dei suoi dirigenti. È questo il contesto nel quale si inserisce la sortita all’Esquilino. Un partito attraversato da una crisi di credibilità interna, un presidente al centro delle contestazioni e una nuova occasione per spostare il dibattito su un terreno infinitamente più comodo: quello dell’antifascismo.

Il paradosso è grottesco: un movimento che ha costruito buona parte della propria identità sulla trasparenza, sulla legalità e sulla denuncia della partitocrazia si ritrova a discutere di tesseramenti sospetti, incarichi promessi e congressi contestati. E il suo presidente, invece di essere al centro di un chiarimento politico, si rende ridicolo nell’ennesimo video sotto la sede dei fascisti. Hallissey è andato a via Napoleone III a “chiedere conto” di un’occupazione che dura dal 2003. Dopo ventitré anni, il tema non è esattamente una scoperta. E c’è da scommettere che non sarà l’ultimo a ricevere una secchiata d’acqua. Per gli impicci che agitano Radicali Italiani, invece, basta aspettare.

Vincenzo Monti