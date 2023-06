Roma, 15 giu – Un bimbo di 5 anni ha perso la vita, la sorellina di 3 anni è in gravi condizioni e la madre 35enne dei due bambini è ricoverata in codice rosso. E’ questo, al momento, il drammatico bilancio del violentissimo scontro avvenuto a Roma, dove un Suv ha travolto una Smart. A bordo del Suv c’erano cinque YouTuber ventenni che stavano girando un video, uno di quelli tipo “50 ore in auto”, tipico di certe sfide estreme che usavano fare spesso. I ragazzi facevano parte del collettivo romano ‘The Borderline’, YouTuber appunto, che girano filmati destinati a diventare virali, che vengono seguiti dai giovanissimi sul web per le loro sfide in macchina. Ecco, la tragedia di ieri all’Axa di Casal Palocco, hinterland del X Municipio, sarebbe avvenuta proprio a causa di una di quelle sfide folli.

Cinque YouTuber girano video sul Suv e travolgono una Smart: morto bambino di 5 anni

Il gruppo di YouTuber era a bordo, per l’esattezza, di una Urus Lamborghini, noleggiata da due giorni. Ha travolto una SmartForFour con a bordo una mamma e i suoi due bambini. Manuel, 5 anni, è morto durante il trasporto in ospedale. La sorellina di tre anni è grave. Sul posto è intervenuto il personale del 118, oltre ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale.

Stando a una prima ricostruzione, gli YouTuber potrebbero essersi distratti proprio mentre giravano un video con telefonini o videocamere. Alcuni spezzoni pare che fossero già stati diffusi su Instagram e TikTok, prima di essere rimossi. “Giorno due senza scendere della macchina, oggi McDonald’s e domani BurgerKing. Domani esco che sono questo toro“, afferma uno dei ragazzi, quello che nel video guida il Suv riprendendo l’amico al posto del passeggero.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani, per verificare chi al momento dello scontro mortale stava girando il filmato, già acquisito dagli investigatori.

Alessandro Della Guglia