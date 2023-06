Roma, 1 giu – Una poliziotta è stata uccisa a colpi di pistola a Roma. L’omicidio è avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina in via Rosario Nicolò, a San Basilio, periferia Est della capitale. A uccidere la donna, Pierpaola Romano, è stato un collega, Massimiliano Carpineti, che poco dopo si è suicidato con la stessa pistola usata per compiere l’omicidio. Stando a quanto emerso, il poliziotto ha usato l’arma d’ordinanza in sua dotazione. E’ ancora giallo sul movente, al vaglio restano varie ipotesi, una su tutte quella del movente di natura passionale.

Chi è la poliziotta uccisa a Roma da un collega

Pierpaola Romano, 58 anni, un marito e un figlio di 22 anni, lavorava con il suo assassino all’Ispettorato di Pubblica sicurezza Camera dei deputati ed è stata freddata nell’androne di uno stabile. Il collega omicida è poi fuggito e poco dopo, mentre si trovava in auto, ha rivolto l’arma contro sé stesso e si è suicidato. Anche il marito della poliziotta uccisa indossa la divisa: è un ispettore in servizio al commissariato Sant’Ippolito. La 58enne, qualche hanno fa aveva collaborato alle indagini della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Alessandro Della Guglia