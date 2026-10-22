Anche la Russia ha avuto il suo Far West: il colonialismo rimosso dal mito anti-imperialista

Roma, 22 ott – Il genocidio dei nativi americani costituisce uno dei riferimenti più ricorrenti nella critica storica (e retorica) agli Stati Uniti. La conquista dell’Ovest, l’avanzata dei coloni, le guerre indiane e la progressiva sottrazione delle terre alle popolazioni indigene vengono richiamate per dimostrare come la formazione della potenza americana sia inseparabile da un processo di espansione coloniale violenta. Esiste tuttavia un’altra grande conquista continentale, sviluppatasi in direzione opposta e rimasta assai meno presente nell’immaginario anticoloniale del Novecento: quella attraverso cui la Moscovia prima e l’Impero russo poi si spinsero dagli Urali alle coste del Pacifico, assoggettando popolazioni, incorporando territori e costruendo un dominio esteso su buona parte dell’Eurasia settentrionale.

La questione investe direttamente la rappresentazione della Russia come potenza storicamente estranea al colonialismo occidentale. Un’immagine alimentata dall’anticolonialismo sovietico e successivamente recuperata nella retorica del multipolarismo, alla quale si è affiancato il mito di una Russia bianca, europea e tradizionale, irriducibilmente contrapposta alla modernità occidentale. Eppure, la formazione dello Stato russo moderno è inseparabile da un’espansione coloniale che presenta significative analogie con la conquista americana dell’Ovest. La continuità geografica dei territori conquistati ha progressivamente trasformato l’eredità dell’impero in una componente apparentemente naturale dello spazio nazionale, rendendo assai meno riconoscibile il rapporto originario tra conquistatori e popolazioni assoggettate.

La Siberia, il Far West della Russia

La conquista dell’Asia settentrionale cominciò ben prima che gli Stati Uniti intraprendessero la propria espansione verso il Pacifico. Nel 1552 Ivan IV conquistò il khanato di Kazan’, seguito quattro anni dopo da quello di Astrachan’, consolidando il dominio moscovita sul bacino del Volga e aprendo nuove possibilità di penetrazione verso Oriente. Tra il 1580 e il 1581 la spedizione cosacca di Ermak Timofeevič, sostenuta dagli interessi mercantili della famiglia Stroganov, attraversò gli Urali e avviò la conquista del khanato di Sibir’. La successiva penetrazione russa procedette attraverso una rete di fortificazioni e insediamenti militari: Tjumen’ venne fondata nel 1586, Tobol’sk nel 1587, Tomsk nel 1604, Jakutsk nel 1632. Nel corso del Seicento l’espansione raggiunse le estremità orientali del continente asiatico, entrando progressivamente in conflitto anche con gli interessi della Cina Qing. La geografia attuale della Russia cominciava così a prendere forma attraverso una successione di campagne militari, occupazioni territoriali e accordi imposti alle popolazioni locali.

Il principale motore economico di questa prima espansione fu il commercio delle pellicce, particolarmente degli zibellini, che costituivano una risorsa di notevole valore sui mercati europei e asiatici. Alexander Etkind, nel volume Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience (Polity Press, 2011), ricostruisce il ruolo determinante di questa economia estrattiva nella formazione dello Stato russo. La conquista della Siberia permise di estendere il sistema dello jasak, un tributo generalmente riscosso in pellicce dalle popolazioni indigene, la cui esazione veniva garantita attraverso il controllo militare, la coercizione e la presa di ostaggi, conosciuti come amanat. I conquistatori avevano bisogno delle competenze venatorie delle popolazioni locali, ma erano interessati a subordinare quelle attività a un sistema tributario controllato da Mosca.

La violenza accompagnò sistematicamente questo processo, assumendo forme differenti a seconda dei territori e delle resistenze incontrate. Etkind documenta le campagne contro Ciukci, Coriachi, popolazioni della Kamčatka e Aleuti, ricostruendo episodi di repressione, deportazione e uccisioni di massa. Tra i casi riportati compare quello del 1766, quando, secondo il resoconto del religioso ortodosso Innokentij Veniaminov ripreso dallo storico, la spedizione di Ivan Solov’ëv uccise circa tremila Aleuti durante la repressione di una rivolta. Le operazioni coloniali russe continuarono infatti oltre lo stretto di Bering, fino all’Alaska, che sarebbe rimasta sotto il dominio zarista prima della vendita agli Stati Uniti nel 1867.

L’espansione militare ed economica precedette in molti territori l’insediamento massiccio di popolazione russa. Solo successivamente la colonizzazione agricola, le migrazioni contadine e la costruzione delle infrastrutture modificarono più profondamente gli equilibri demografici delle regioni conquistate. Questo elemento distingue la prima penetrazione siberiana dalla successiva conquista delle pianure americane, maggiormente associata alla distribuzione della terra ai coloni, ma non altera la natura del processo storico: l’appropriazione delle risorse e l’assoggettamento delle popolazioni indigene consentirono l’estensione del potere statale su territori che fino ad allora erano rimasti al di fuori della sovranità moscovita.

Due conquiste continentali, un medesimo problema storico

Il confronto con gli Stati Uniti è stato sviluppato sistematicamente da Steven Sabol in The Touch of Civilization: Comparing American and Russian Internal Colonization (University Press of Colorado, 2017). Lo storico prende in esame due processi di espansione apparentemente lontani, la conquista delle Grandi Pianure americane e quella delle steppe kazake, concentrandosi sulle politiche adottate verso i Sioux e i Kazaki nel XIX secolo. Le analogie riguardano l’avanzata militare, l’appropriazione dei territori, la costruzione di insediamenti coloniali e l’imposizione di nuovi ordinamenti amministrativi alle popolazioni indigene.

Nelle Grandi Pianure, il governo americano favorì la colonizzazione agricola, circoscrivendo progressivamente le popolazioni native all’interno delle riserve e subordinandone le forme di organizzazione sociale ai programmi di assimilazione. Nelle steppe kazake, l’amministrazione zarista procedette attraverso la delimitazione dei distretti, il controllo delle migrazioni pastorali e la redistribuzione delle terre a favore degli insediamenti russi. Lo statuto provvisorio del 1868, destinato a regolare l’amministrazione di una parte della steppa, contribuì a rafforzare il controllo territoriale imperiale e rimase in vigore fino al 1917. Come osserva Sabol, i coloni russi svolsero una funzione decisiva nel consolidamento demografico delle conquiste, anche quando i loro insediamenti avvenivano al di fuori delle disposizioni ufficiali.

Le due potenze perseguivano inoltre differenti obiettivi culturali. Gli Stati Uniti tendevano a imporre ai nativi americani l’assimilazione linguistica, religiosa e sociale, mentre il governo zarista richiedeva soprattutto l’integrazione dei Kazaki nell’ordine imperiale e la loro fedeltà al sovrano, senza esigere sistematicamente che diventassero russi. In entrambi i casi, tuttavia, la conquista comportò una riduzione della sovranità indigena e una trasformazione forzata dei rapporti tra popolazione e territorio.

La somiglianza più significativa riguarda dunque la formazione dello Stato. L’espansione continentale permetteva agli apparati politici di incorporare direttamente le regioni conquistate, attenuando la distinzione tra metropoli e colonie che caratterizzava gli imperi europei d’oltremare. I territori americani conquistati nell’avanzata verso il Pacifico diventavano Stati dell’Unione; quelli assoggettati dalla Russia venivano progressivamente integrati nell’amministrazione imperiale. La continuità geografica contribuiva a rappresentare la conquista come un processo di naturale ampliamento dei confini, mentre le società che avevano abitato precedentemente quelle terre venivano subordinate alla storia della potenza vincitrice.

Come la Russia ha colonizzato sé stessa

Questa particolare relazione tra espansione e costruzione statale era stata riconosciuta già dalla storiografia russa dell’Ottocento. Nel 1904 lo storico Vasilij Ključevskij definì la storia della Russia come quella di un Paese che colonizza sé stesso, una formulazione ripresa da Etkind per ricostruire il rapporto tra conquista territoriale, sfruttamento delle risorse e organizzazione delle popolazioni. Il concetto assume un significato che supera la colonizzazione delle periferie. Per Etkind, lo Stato russo esercitò forme di dominio coloniale anche sulle proprie popolazioni contadine, attraverso la servitù della gleba, i trasferimenti forzati e una complessa gerarchia di privilegi e obblighi. L’aristocrazia imperiale poteva esercitare un controllo coercitivo sui contadini russi comparabile, per alcuni meccanismi, a quello imposto alle popolazioni conquistate. L’espansione territoriale e l’organizzazione della società metropolitana risultavano così parti di un medesimo sistema politico, nel quale l’accrescimento della potenza statale non coincideva necessariamente con l’estensione della libertà dei sudditi.

La formula della colonizzazione interna presenta però anche una conseguenza sul piano della memoria storica. Se la Russia viene concepita come un territorio che si espande colonizzando sé stesso, la distinzione tra il nucleo originario dello Stato e le regioni successivamente conquistate tende a perdere significato. Siberia, Caucaso e altre periferie vengono gradualmente assimilati alla rappresentazione di un’unica entità storica, la cui estensione appare indipendente dalle guerre e dai rapporti di subordinazione che l’hanno prodotta.

Ewa M. Thompson, in Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism (Greenwood Press, 2000), ha individuato il contributo della letteratura a questo processo di appropriazione simbolica. Secondo la studiosa, la produzione culturale russa ha spesso rappresentato le regioni conquistate attraverso le categorie del centro imperiale, marginalizzando le esperienze storiche delle popolazioni locali. L’espansione militare trovava così una corrispondente integrazione narrativa: le nuove terre diventavano progressivamente parte del paesaggio nazionale russo, mentre la loro conquista scompariva dietro una rappresentazione apparentemente unitaria della storia.

La missione europea della Russia in Asia

La colonizzazione asiatica permette anche di affrontare un altro aspetto della rappresentazione contemporanea della Russia: l’immagine di una civiltà bianca, tradizionale e organicamente contrapposta all’Occidente. La storia dell’Impero zarista mostra invece come l’identità delle élite russe si sia costruita anche attraverso il confronto e la competizione con le potenze europee, delle quali venivano frequentemente condivise le categorie di superiorità culturale e di missione civilizzatrice. Un passaggio particolarmente significativo compare nel Diario di uno scrittore di Fëdor Dostoevskij, all’indomani della conquista russa della fortezza di Geok-Tepe, in Asia centrale, nel gennaio 1881. Riflettendo sulle prospettive dell’espansione asiatica, lo scrittore osservava che in Europa i russi erano considerati tartari, mentre in Asia potevano finalmente presentarsi come europei e padroni. Il ragionamento proseguiva con un’esplicita rivendicazione della missione civilizzatrice russa nel continente asiatico.

Questa concezione collocava la Russia all’interno della medesima gerarchia culturale che aveva accompagnato l’espansione coloniale delle potenze occidentali. L’Asia rappresentava lo spazio nel quale una nazione percepita come periferica rispetto all’Europa poteva affermarsi come potenza civilizzatrice. L’antagonismo nei confronti delle capitali occidentali conviveva con l’appropriazione dei loro modelli imperiali e con l’attribuzione alle popolazioni asiatiche di una condizione di inferiorità politica e culturale. Il colonialismo russo sviluppò dunque una propria specificità storica all’interno di un fenomeno più ampio, quello dell’espansione imperiale europea. La differenza geografica e istituzionale rispetto agli imperi britannico o francese non cancellava la partecipazione della Russia alla conquista e alla subordinazione delle popolazioni extraeuropee.

La rivoluzione sovietica e la conservazione dell’eredità imperiale

La rivoluzione del 1917 modificò radicalmente i fondamenti ideologici e istituzionali dello Stato, aprendo una fase nella quale il problema delle nazionalità assunse un ruolo centrale. Il crollo della monarchia zarista aveva liberato movimenti nazionali in molte regioni dell’ex impero, costringendo i bolscevichi a confrontarsi con il diritto all’autodeterminazione e con la possibilità di una disgregazione territoriale. Terry Martin, in The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939 (Cornell University Press, 2001), ricostruisce la risposta sovietica a questa crisi. A partire dal 1923, il nuovo Stato promosse una politica di riconoscimento delle nazionalità attraverso la formazione di repubbliche, distretti nazionali, istituzioni culturali e amministrazioni locali. La korenizatsija, o indigenizzazione, favorì l’impiego delle lingue nazionali negli apparati pubblici e la formazione di élite amministrative appartenenti alle popolazioni non russe. Il riconoscimento delle identità nazionali e la loro promozione istituzionale costituivano strumenti attraverso cui il potere bolscevico cercava di neutralizzare i movimenti separatisti e conservare l’integrità territoriale del vecchio impero all’interno del nuovo ordinamento socialista.

La politica sovietica delle nazionalità produsse risultati concreti, ma rimase subordinata alla centralizzazione del potere politico. Le tensioni emersero progressivamente durante l’industrializzazione forzata e la collettivizzazione agricola, quando le rivendicazioni nazionali cominciarono a essere interpretate dalle autorità centrali come possibili minacce alla stabilità dell’Unione. La svolta degli anni Trenta fu particolarmente evidente in Ucraina. Martin ricostruisce come la crisi delle requisizioni granarie del 1932-1933 venne progressivamente interpretata anche attraverso categorie nazionali, contribuendo alla repressione degli ambienti culturali e politici ucraini. Negli anni successivi la politica sovietica fu ulteriormente modificata, accompagnandosi a deportazioni su base etnica, repressione di nazionalità considerate ostili e progressiva riabilitazione della cultura russa quale elemento unificante dell’Unione. Entro la fine del decennio, i russi avevano assunto una posizione preminente nella rappresentazione ufficiale della cosiddetta amicizia tra i popoli.

Il passaggio dal dominio zarista a quello sovietico comportò così una riorganizzazione profonda delle relazioni nazionali all’interno di uno spazio politico che conservava una parte sostanziale dell’eredità territoriale imperiale. La rivoluzione aveva trasformato i principi di legittimazione del potere, mentre la questione della conservazione dell’unità continentale continuava a condizionare le scelte dello Stato.

Il paradosso dell’anti-imperialismo sovietico

Il secondo dopoguerra aggiunse a questa vicenda una dimensione internazionale. Mentre gli imperi coloniali europei attraversavano il processo di decolonizzazione, l’Unione Sovietica si affermava come sostenitrice dei movimenti di liberazione nazionale in Asia e Africa. Il sostegno politico, diplomatico, economico e militare offerto da Mosca a diversi movimenti anticoloniali contribuì a consolidare l’immagine dell’URSS come alternativa all’imperialismo occidentale. È proprio in questa fase che la precedente espansione coloniale russa venne progressivamente marginalizzata in una parte importante del discorso terzomondista. La contrapposizione fra colonialismo occidentale e socialismo sovietico finì spesso per escludere dalla medesima analisi storica la conquista della Siberia, il dominio sul Caucaso e l’incorporazione delle popolazioni dell’Asia centrale.

Thompson ha sottolineato come questo processo abbia interessato anche gli ambienti intellettuali occidentali. La partecipazione sovietica alle lotte anticoloniali del Terzo Mondo rese più difficile riconoscere nella Russia una potenza che aveva a sua volta costruito un impero attraverso l’assoggettamento di popoli e territori. La critica postcoloniale, particolarmente sviluppata nei confronti delle esperienze britannica e francese, o più in generale europee, dedicò per lungo tempo un’attenzione assai minore alla storia delle conquiste zariste e alla loro eredità sovietica. Questa asimmetria ha continuato a riprodursi anche dopo il 1991. Già nel documento di politica estera approvato il 31 marzo 2023, la Federazione Russa rivendica il contributo storico di Mosca all’eliminazione del sistema coloniale mondiale e presenta il Paese come un autonomo centro di sviluppo impegnato nella costruzione di un ordine multipolare. Il documento definisce inoltre la Russia una particolare civiltà-Stato, fondata su una continuità storica millenaria e sull’integrazione di popoli differenti all’interno di un unico spazio eurasiatico.

Il linguaggio dell’anticolonialismo viene così inserito in una rappresentazione della storia russa che assume come dato acquisito proprio quello spazio continentale formatosi attraverso secoli di espansione imperiale. La continuità territoriale diventa una premessa della specificità civilizzatrice russa, mentre le modalità storiche della sua formazione rimangono in secondo piano.

Dalle nazioni al destino manifesto

Ritornare alla conquista della Siberia e dell’Asia centrale significa quindi riportare la Russia all’interno della storia comparata degli imperi, sottraendo la sua formazione territoriale a una narrazione che tende a considerarla un fenomeno separato dal colonialismo occidentale, se non addirittura eccezionale. Il confronto con gli Stati Uniti permette di individuare un processo comune attraverso il quale una nazione-tra-le-altre diventa il rappresentante di un destino manifesto universalmente valido: due potenze continentali hanno costruito una parte decisiva della propria estensione attraverso la conquista di territori indigeni, trasformando successivamente quelle acquisizioni in componenti ordinarie di uno spazio indiscutibile. Nel caso russo, la successiva legittimazione anticoloniale dell’Unione Sovietica ha contribuito a rendere meno riconoscibile questa genealogia. Una rimozione che continua a pesare sulla comprensione della Russia contemporanea, della sua identità geopolitica e del rapporto tra territorio, sovranità e memoria imperiale.

Sergio Filacchioni

Fonti e riferimenti bibliografici