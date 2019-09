Milano, 28 sett – Se avete qualcosa da ridire sul fenomeno Greta Thunberg, se nutrite dubbi sulla genuinità della sua “battaglia” per il futuro del Pianeta, se credete che si tratti di una mega manovra diversiva del potere globalista, se pensate che ci sia lo zampino di Soros e delle peggiori agenzie sovranazionali come avviene per le politiche migratorie, o se semplicemente siete convinti che una ragazzina occidentale di età scolare sarebbe più opportuno occupasse un banco per studiare piuttosto che uno scranno dell’Onu per lanciare strepiti piagnucolosi, semplicemente siete dei coglioni.

Il monologo di Crozza

Chi lo dice? Maurizio Crozza in diretta tv. Nel giorno del “Fridays for future” il comico genovese si è lanciato in uno dei suoi monologhi-comizi nel corso di Fratelli di Crozza, predicando sul clima e difendendo la giovane attivista divenuta iconica star del momento. “Tra mille anni le meduse diranno di lei: ‘Ci è andata bene, se le avessero dato retta non saremmo noi la specie dominante del Pianeta’ – ha declamato Crozza –. Io la vedo come un angelo. Io spero – ha poi aggiunto – che quei frustrati che la criticano si estinguano per ultimi, così faranno in tempo a capire quanto sono stati coglioni”.

Chi non sta al gioco è bannato





Funziona così, signori. Qua non c’è discussione. Non esiste diritto di critica né libertà d’espressione che tengano. Si possono portare tutti gli argomenti che si vogliono. Il pensiero unico non vuole sentire ragioni: chi non sta al gioco è fuori, silenziato, bannato e pure insultato. L’avete capito o no, poveri coglioni?

Fabio Pasini

Commenti

commenti