Roma, 23 dic – Tiziano Ferro ha fatto “coming out” per quei due di voi che non lo sapessero e da allora è passato dal riserbo estremo sulla sua vita privata al cliché del paladino Lgbt che ne parla ogni tre secondi; da quando c’è stata questa svolta, uno dei suoi migliori amici è diventato Fabio Fazio a cui dedica gli auguri di Natale.

Il video messaggio per Fazio

Tiziano Ferro ha infatti registrato un “video messaggio” per Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in cui canta gli auguri di Natale allo staff di Che tempo che fa. E non perde occasione per prendere “per i fondelli” l’ormai celebre discorso di Giorgia Meloni a piazza San Giovanni, durante il quale la leader di Fratelli d’Italia si schierava a favore della famiglia tradizionale e contro i deliri di “genitore 1” “genitore 2”. Il discorso della Meloni, remixato proprio da due dj appartenenti alla “scena” arcobaleno è diventato loro malgrado un tormentone, ricondiviso dalla stessa leader di FdI.

“È arrivato il natale con Luciana e Fabio, ve lo canto di tutto cuore a casa come allo stadio.” Gli auguri di @TizianoFerro per #CTCF 🎄 pic.twitter.com/aGXQDoJTrt — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 22, 2019

La politica show di Fazio

Gli auguri di Tiziano Ferro, presto conduttore di Sanremo, non è altrettanto accattivante; Fazio ci prova comunque a fare propaganda spicciola, quando non la fa “in grande” direttamente con Carola Rackete. Non dimentichiamoci che riuscì ad eleggere a paladina della sinistra persino Heather Parisi. L’ex ballerina e starlette italo americana, ospite a Che tempo che fa, salutò il pubblico plaudente nello studio di Don Fabio nientemeno che con un bel pugno chiuso alzato. Il conduttore genovese, in brodo di giuggiole – trovandosi in una di quelle situazioni con una donna “biricchina” che lui che può ricoprire il ruolo di bravo pretino – l’ammonì: “Tu vivi in America e forse non te ne rendi conto” dice ammonendo scherzosamente la Parisi “Ma quando arrivi in Italia è meglio non fare quei gesti con le mani”. Dubitiamo che a Tiziano Ferro suggerisca di non scherzare su certi argomenti.

Ilaria Paoletti