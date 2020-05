Lisbona, 1 mag – Madonna, colei che ci invitava a stare in casa immersa in bagni di petali di rose, confessa oggi (sempre su Instagram) di essere stata contagiata dal coronavirus. La popstar, in quarantena dallo scorso 16 marzo insieme ai suoi figli nella sua residenza in Portogallo, ha pubblicato sui social un video in cui confessa di aver sviluppato gli anticorpi al covid-19.

Madonna: “Sono stata contagiata”

Miss Veronica Ciccone appare nel video seduta dietro una macchina da scrivere e parla con la voce grave: un’immagine ben diversa da quella paradisiaca che parlava del virus “come livella sociale” immersa nella sua lussuosa vasca. “Ho fatto un test l’altro giorno” dice Madge nel suo video “e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19″. Insomma, nonostante (parafrasando Ricky Gervais) i vip ci tengano a fare i loro appelli per dirci di stare in casa “solo per farsi belli”, alla fine pure la Material Girl se l’è preso.

L'”aria covid-19″

La 61enne cantante del Michigan non ha poi dato seguito a quanto detto, non ha detto se ha o meno avuto sintomi o è stata male e nemmeno ha parlato dei suoi cari – chi potrebbe aver sviluppato il coronavirus in isolamento con lei se non i figli? Niente, tutto ciò che si sa (o che lei sa) è che ha sviluppato gli anticopri al coronavirus. E annuncia: “Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”. Cosa intenda per “aria covid” non si sa. L’isolamento fa male a tutti, inf fondo, anche ai milionari.

Ilaria Paoletti