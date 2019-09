Roma, 11 sett – Michela Murgia porta avanti battaglie di “civiltà” a corrente alternata; quando si tratta di far scendere immigrati da una nave di una Ong straniera in barba a ogni legge italiana, val bene una campagna mediatica. Quando migliaia di cittadini italiani “colpevoli” di condividere le idee di CasaPound o Forza Nuova si vedono cancellare profili e pagine su Facebook, la scrittrice sarda ci si fa una risata. O una cantata. Sentire per credere.

Il rap dell’ascoltatore (?) “sovranista”

La Murgia ospite a Radio Capital risponde ai messaggi e alle domande degli ascoltatori che hanno, per così dire, microfono aperto. Tra questi ascoltatori ce n’è uno che decide di protestare contro l‘azzerramento dei social appartenenti a CasaPound e Forza Nuova inviando dei versi rap. La resa è francamente puerile, siamo d’accordo; l’impavido rapper termina la sua esibizione dicendo “non ci cancellerete, CasaPound e Forza Nuova”.

Murgia in brodo di giuggiole





La Murgia trova la cosa così spassosa che nella trasmissione di Radio Capital decide di farne uno stacchetto ad hoc, tipo “l’angolo del free style”. Il conduttore che la affianca per introdurre l’argomento della censura dice nientemeno che “Questi (sic) CasaPound protestano contro la chiusura dei loro profili”, dimostrando di avere la coscienza politica di un gerbillo, ergo non è certamente lui la “mente” dietro questa idea. Che, ad onor del vero, suona anche un po’ di messinscena.

Improvvisazione tarocca

Non paga di ciò, la Murgia decide di rispondere all’ascoltatore lanciandosi anch’essa in un “freestyle” rap che, per chi non fosse avvezzo a tale terminologia, significa improvvisazione sul momento dei versi. Scimmiottando i rapper, la Murgia del fascistometro dice: “Non si è mai visto che qualcuno mi lanciasse una sfida e che io non la raccogliessi”. E si produce in una pantomima di raccoglimento atto a simulare il parto in diretta delle sue strofe rap. “Che brutto risveglio trovarsi censurati, ci son rimasti male gli amici camerati” canta la Murgia “bannati da Facebook fomentatori d’odio voi state ai social network come l’acqua all’olio”. “Per quanto sembri vasta la vostra violazione a me però non basta non siete un’opinione” rappa ancora la Murgia, in maniera comica, ma non nel senso che avrebbe voluto: perché si vede chiaramente l’occhietto che sfugge su qualcosa – un cartello? Un rapper antifascista messo lì a fare il gobbo? Chissà! – che le sta suggerendo questo ridicolo e taroccato rap.

Quanto in basso si può arrivare per evitare, cara Murgia, di parlare direttamente del problema della censura? Questo rap “sovranista” pervenuto a Radio Capital è, con ogni probabilità, una montatura: inoltre, nelle strofe non si dice da nessuna parte che ad inviarlo sia stato un “militante di CasaPound” come titolano i giornali amici della scrittrice sarda (i militanti di CasaPound adesso sono impe ben atlro). Insomma, gli italiani hanno già di che preoccuparsi, tra violazioni della privacy ad atto di multinazionali americane e un governo giallofucsia progettato tra Berlin o e Parigi: la finta “improvvisazione” della Murgia rapper non la meritavamo proprio.

Ilaria Paoletti

