Roma, 4 sett – Il caso dei cori razzisti da parte dei tifosi del Cagliari e rivolti verso l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha creato molto scalpore, tanto che se ne parla addirittura all’estero con un tweet di Demba Ba – e questo nonostante il club sardo abbia rivolto le sue scuse ufficiali al belga.

Inchiesta sul caso Lukaku

Attualmente è in corso l’indagine, richiesta dal giudice sportivo alla Procura federale, per individuare i tifosi che al Sardegna Arena hanno ricoperto di “bu” Lukaku, tanto da spingerlo nelle interviste post partita a uno sfogo rabbioso. E all’estero giunge in sua difesa, l’attaccante dell’Istanbul Basaksehir, l’africano Demba Ba.

“Mai in Serie A”





Ba è del 1985 ed ha il passaporto senegalese. Milita nell’Istanbul Basaksehir che per l’Europa League, il 19 di settembre, affronterà l’As Roma qui in Italia. Demba Ba ha commentato quanto accaduto a Cagliari pubblicando un tweet accusatorio nei confronti dell’Italia e della Serie A. “Ecco perchè avevo deciso di non andare a giocare lì quando potevo” dice il senegalese, riferendosi alla Serie A. “A questo punto spero che tutti i giocatori di colore lascino questo campionato. Sicuramente non fermerà la loro stupidità e il loro odio, ma almeno non offenderanno altre razze“.

La lettera dei tifosi dell’Inter

Ba si riferisce non tanto al caso in sé, probabilmente, ma al comunicato degli ultras dell’Inter con il quale hanno voluto tracciare una linea di demarcazione “tra il razzismo vero e quello strumentale che non riguarda il mondo ultras, come invece i soliti falsi moralisti amano far credere per accrescere inutili allarmismi e condannare gratuitamente il nostro mondo”. Secondo gli interisti, i cagliaritani volevano solo innervosire Lukaku.

Inter’s Curva Nord (ultras) writes a letter to Lukaku where they among other things say “We are really sorry you thought what happened in Cagliari was racist” pic.twitter.com/8J1KftZ8OL — hash (@hashim0307) September 3, 2019

E Ba pensi alla Turchia

Ad ogni modo, gli episodi di “razzismo” che contiamo in Italia non sono di più di quelli che Ba avrà visto nel resto del mondo; militando in Premier League avrà certamente assistito a meno “bu” negli stadi, ma i suoi colleghi calciatori, online, divengono costantemente oggetto di insulti razzisti da parte dei loro stessi followers. Altri suoi colleghi africani in Turchia, probabilmente perché non militano in un grande club, sono anch’essi vittime continuamente di razzismo. Così, almeno, stando a quanto dichiarano gli appartenenti della comunità africana di calciatori in Turchia (molto numerosa): “La cosa peggiore da affrontare qui è il razzismo” dichiara Germain Mbeh, giocatore originario del Camerun. “E’ dappertutto: riceviamo insulti, maltrattamenti, minacce“. Insomma, Ba farebbe meglio a impegnarsi attivamente contro il razzismo nella nazione che adesso lo ospita, invece di sparare a zero sulla Serie A.

Ilaria Paoletti

