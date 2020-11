Roma, 25 nov – El Pibe de Oro se ne è andato. Uno dei più grandi calciatori di sempre, se non il più grande di tutti, è morto oggi. Stando a quanto riferito dai media argentini, Diego Armando Maradona ha avuto un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella sua abitazione nel quartiere San Andres di Buenos Aires. Appena due settimane fa era stato operato al cervello e lo scorso 30 ottobre aveva compiuto 60 anni. Ad annunciare la morte di Maradona è stato Clarin, il più importante quotidiano argentino. Assieme al Pibe de Oro c’era la figlia Giannina.

E’ morta la mano di Dio

Adesso su Maradona, comprensibilmente, si sprecheranno fiumi di inchiostro. Ed è giusto così, perché chi ha incantato il mondo non può che essere ricordato come merita. A prescindere da tutto e da tutti, qualunque cosa si pensi della sua figura oltre il calcio, lui era il calcio. Ma questa non è retorica, perché una leggenda non può esserlo, una leggenda può essere solo immortale.

Maradona seppe emozionare, ammaliare, incantare, finanche infuriare. Era inafferrabile Maradona, come tutte le stelle. E lui stella lo fu di uno sport che alla fine sport non è. Perché il calcio, soprattutto il suo calcio, era molto di più. Era l’anima ardente dell’Argentina e la passione viscerale della città più passionale, quella Napoli che lo abbracciò, lo esaltò, lo seppe crescere come un figlio sublime. E da quel figlio fu ricambiata come non mai. Per questo oggi non conta la vexata quaestio su chi è stato più forte tra Maradona e Pelè. Forse, a dirla tutta, non ha neppure mai avuto senso. Oggi non conta nulla, oggi il mondo china la testa. 10 dita alzate al cielo e silenzio, è morta la mano di Dio.

Eugenio Palazzini