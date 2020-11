Roma, 19 nov – Mario Sconcerti di calcio ne sa, ma soprattutto ha sempre l’aria di chi sa di saperne. Socrate non docet. Ed è penna acuta Sconcerti, raffinata e affinata grazie a una lunga esperienza nel giornalismo sportivo italiano. Non è però immune (nessuno lo è) da scivoloni e analisi piuttosto discutibili. Prova ne è il suo commento, pubblicato oggi sul Corriere della Sera, relativo alla vittoria in Bosnia della Nazionale. L’attacco è comunque inappuntabile: “Siamo tra le prime quattro squadre d’Europa prima ancora che si giochino gli Europei. È una contraddizione ma è una buona notizia, non ne avevamo da dieci anni”, scrive Sconcerti. Vero, ci risparmiamo volentieri la cautela di chi non riesce mai a esaltarsi e ci uniamo all’entusiasmo generale per un’Italia che vince e convince.

Una Nazionale convincente

Condividiamo poi un’altra riflessione dello stesso Sconcerti: “La sua Nazionale (del ct Mancini, ndr) è inferiore a quella di Lippi, ma gioca meglio. Mancini non è l’allenatore più bravo del mondo, è fondamentalmente un artista solitario, schivo, ma è stato uno dei primi a capire la curva del calcio moderno”. Ed è sempre preciso, Sconcerti, quando fa notare che questa Nazionale “scavalca il tifo di tutti i giorni, diventa soltanto Italia. E gioca bene, come non si vede giocare in campionato”. Finalmente, verrebbe da dire. Dopo anni di risultati avvilenti e (non)gioco soporifero, assistiamo a un’Italia che entra in campo col pugnale tra i denti, che morde l’erba e prende a pallonate gli avversari. Certo, non abbiamo ancora affrontato in partite ufficiali le squadre che sulla carta dovrebbero contenderci i prossimi trofei internazionali. Eppure l’Italia, purtroppo, ci aveva abituato a passi falsi anche con nazionali ben poco quotate. Evitiamo volentieri di rimembrare la figuraccia rimediata alle qualificazioni mondiali con la Svezia, ma tant’è.

Meticci, dunque migliori?

Torniamo al pezzo in questione, perché dopo una riflessione del tutto apprezzabile, Sconcerti se ne esce così: “In questo momento ci sono solo due squadre certamente migliori, Francia e Belgio, squadre meticce, garanzia di completezza e diversità”. Che barba, che noia. Davvero Sconcerti sostiene che due “squadre meticce” in quanto tali siano “garanzia di completezza”? Sconcertante. Ma soprattutto, ciò le renderebbe “certamente migliori”? Ora, non discutiamo il valore tecnico di queste due nazionali, che sono senz’altro forti. Ma l’assurda forzatura politicamente corretta ce la saremmo volentieri risparmiata. Se non altro perché, fino a prova contraria, la Nazionale italiana – che purtroppo per Sconcerti non è “meticcia” – deve ancora giocarsela con queste due illustri contendenti. E gli ultimi incontri ufficiali ci dicono questo: alla Francia abbiamo rifilato un secco 2-0 ad Euro 2008 e al Belgio un altro netto 2-0 agli Europei del 2016. “Certamente migliori” un corno.

Alessandro Della Guglia