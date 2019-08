Roma, 28 ago – Scene di ordinario cambio di campo durante una partita di tennis. Durante una pausa del lungo match degli Us Open contro lo statunitense Taylor Fritz, il tennista spagnolo Feliciano Lopez ne approfitta per cambiarsi la maglietta sudata. Dietro di lui, una bionda spettatrice assiste allo “spettacolo” e mostra di apprezzare molto, colpita piacevolmente dal fisico mostrato dal tennista iberico. Eloquente l’espressione della ragazza che decide anche di prendere il cellulare dalla borsetta e scattare una foto a Lopez.

La scena non è sfuggita agli attenti telespettatori e il video è stato pubblicato su Twitter da un utente, diventando virale in poche ore. Il filmato ha infatti raggiunto oltre 6 milioni di visualizzazioni, con centinaia di commenti sui social. Viene da chiedersi quale sarebbe stata la reazione a parti invertite. Oppure se al posto di Lopez ci fosse stata la sua fidanzata, la splendida modella Sandra Gago. In quest’ultimo caso le espressioni facciali degli spettatori come sarebbero state giudicate?





Alessandro Della Guglia

