Sul lago di Garda si affacciano tante storie, da quando vi abitava il dio Benaco dei romani a quando i longobardi ne ribattezzarono le sponde. La voce “warda” – che significa guardia, luogo di avvistamento militare – si è evoluta infatti fino a indicare il più grande lago italiano.

Proprio a Garda, da dove poi il termine si è diffuso al resto del lago, c’è chi ha voluto intrecciare alcune delle tante storie del lago. Parliamo di tre personaggi che hanno raccontato il lago dall’epoca romana al Novecento.

Catullo, Goehte, d’Annunzio: sono questi infatti i numi tutelari della Residenza Antiche Mura, che ha dedicato un appartamento a ciascuno di loro. Tre maestri di penna e di vita, che hanno lasciato un segno sul lago, quanto il lago ha lasciato un segno dentro di loro.

Catullo nell’abbraccio del lago e di Lesbia

Affacciandosi da Garda sul lago, appare in lontananza il dente sporgente di Sirmione. La “perla delle penisole e delle isole, di tutte quante, sulla distesa di un lago trasparente o del mare senza confini”. Catullo dixit.

Il poeta veronese amava Sirmione quanto Lesbia, la musa fatale dei suoi carmi. I suoi mille baci promessi echeggiano nella Grotta di Catullo a Sirmione, così come a Garda. Lo spirito catulliano attraversa lo specchio d’acqua per andare da una villa a un appartamento dal forte richiamo classico.

L’arredo è un sapiente equilibrio tra antico e moderno, con linee pulite e colori tenui, terrosi, che riecheggiano proprio le rovine della la villa romana di Sirmione così amata dal poeta latino.

Con Goethe nel “magnifico spettacolo naturale”

Nel 1786 Goethe iniziò il suo famoso “Viaggio in Italia” proprio dal lago di Garda. Per lui il Belpaese era la terra dove nascono i limoni, e le sponde del Benaco “eine herrliche Naturwirkung” (un magnifico spettacolo naturale). Per questo la tappa lacustre diventerà qualcosa di più che un punto di passaggio.

Arrivato a Torbole il 12 settembre, Goethe era aspettato in poco tempo a Verona, ma lo scrittore tedesco rimarrà incantato dal lago. Scriverà: “Quanto vorrei avere i miei amici accanto per godere insieme del panorama che mi si presenta dinanzi! Avrei potuto essere fin da questa sera a Verona ma mi si prometteva allo sguardo un’ opera ammirevole della natura: il meraviglioso lago di Garda”.

Di Goethe sul Garda restano le targhe che testimoniano il suo passaggio, oltre a un appartamento dalle delicate tinte pastello, rosa, azzurro e verde, in contrapposizione con i toni caldi del legno. Un’atmosfera riflessiva, dedicata al grande poeta e filosofo tedesco.

L’ultima stanza del Vittoriale si trova a Garda

Da Garda a Gardone, dalla sponda orientale a quella occidentale del lago. Da “warda” al Vate, a Gabriele d’Annunzio che sul lago ha costruito il suo mausoleo. Il Vittoriale degli Italiani rimane costruzione ancestrale dove il poeta-soldato ha inciso la sua “vita inimitabile”.

A Garda, al poeta del piacere per eccellenza è dedicata la camera più lussuosa, eccentrica e ricca di dettagli, con colori accesi controbilanciati dai toni del legno. Gli oggetti da collezione antichi sono un omaggio proprio al Vittoriale.

Sulle pareti dell’appartamento sono incise anche le parole del Vate, le lettere che ha vergato nel suo studio di Gardone. Insieme ad esse l’autografo inconfondibile di d’Annunzio, che firma la stanza a lui dedicata. Del resto, per un gigante, attraversare il lago è come fare un passo.