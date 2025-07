C’è la fila in Serie A per Sebastiano Esposito. Non è una novità ormai il fatto che la Fiorentina sia stata la prima società a manifestare il proprio interesse per l’attaccante classe 2002 dell’Inter. La buona stagiona a livello personale all’Empoli (8 gol in campionato) ha attirato l’attenzione di diversi

Continua a leggere su InterNews08