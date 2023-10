Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?

La scelta di un editor online per modificare i tuoi video, soprattutto per la stabilizzazione, spesso viene messa in discussione. È un malinteso comune che gli editor online non abbiano la piena funzionalità rispetto agli editor installati. Le persone credono che i creatori di contenuti di successo o i creatori di video di YouTube non utilizzino editor online. Tuttavia, questo non è vero per diversi motivi che imparerai in questo articolo. Quindi, è meglio esaminare questi motivi principali prima di cercare il miglior editor video per YouTube.

Perché scegliere un editor online per la stabilizzazione video?

Scegliere un editor online per la stabilizzazione video o per correggere i tuoi video traballanti in filmati stabili è la decisione più saggia. Devi essere curioso di sapere come. Quindi, esploriamo i seguenti motivi principali per vedere come vale la pena scegliere uno stabilizzatore video online.

Correggi il tremore

Il motivo più importante per scegliere un editor online è che risolve rapidamente i tremori nei video. Non è necessario scaricare e installare file pesanti per questo scopo. Allo stesso tempo, non è necessario acquisire competenze di editing approfondite per questo. Invece, la tecnologia AI in questo editor online automatizza la stabilizzazione per te.

Fine delle sfocature

Allo stesso modo, elimina anche tutte le sfocature e i difetti nei tuoi video generando un aspetto più raffinato. La vaghezza dei video si trasforma ora in certezza e chiarezza con l’incredibile stabilizzatore video online basato sull’intelligenza artificiale.

Distorsioni evidenti

Corregge inoltre tutte le distorsioni registrate accidentalmente insieme al filmato durante la registrazione. Poiché rendono i video patetici e noiosi, puoi semplicemente sradicarli utilizzando uno stabilizzatore video AI online.

Maggiore precisione

Negli editor installati, dovresti concentrarti su ogni aspetto di un video traballante per la stabilizzazione. Potresti non essere preciso nei punti mirati di un video. Tuttavia, gli editor online basati sull’intelligenza artificiale garantiscono un’accuratezza del 100% e una precisione profonda utilizzando l’intelligenza artificiale. Pertanto, i risultati sono più professionali e la stabilizzazione è più perfetta con questi editor online.

Migliorare le immagini

L’integrazione della tecnologia AI nella stabilizzazione video online porta ad un miglioramento delle immagini. Converte le immagini senza vita e noiose in immagini più brillanti, luminose e raffinate.

Aumenta la qualità

Allo stesso tempo, porta anche a migliorare la qualità della grafica complessiva del video. Quindi, porta i tuoi video in una situazione vantaggiosa per tutti e ti consente di battere la concorrenza.

Risparmia tempo

Un altro motivo interessante per utilizzare la stabilizzazione video online è il risparmio di tempo. Non ti chiederà di installare gli aggiornamenti o rinnovare l’app installata. Invece, tutto ciò che serve è visitare l’editor online e ottenere risultati con un solo clic della tecnologia AI.

Risparmia denaro

Proprio come risparmiare tempo, fa risparmiare anche denaro non chiedendoti di pagare alcun abbonamento o tariffa per l’utente. A differenza della stabilizzazione video online, devi pagare una tariffa o acquistare le funzionalità premium degli altri strumenti.

Nessuna competenza necessaria

Perché preoccuparsi di non avere tempo per apprendere competenze di editing di livello professionale per far vincere i tuoi video? Invece, l’utilizzo della stabilizzazione video AI è la soluzione migliore a tutte queste preoccupazioni. È perché lo stabilizzatore video online basato sull’intelligenza artificiale fa tutto da solo, senza richiedere la stabilizzazione manuale dei video.

Nessuna filigrana

A differenza di molti altri strumenti ed editor di stabilizzazione video, lo stabilizzatore video online di CapCut genera video senza filigrana. Sì, non ci vuole alcun merito per aver trasformato i tuoi video in capolavori impressionanti.

Nessun sistema si riscalda

Oltre a tutto, la stabilizzazione video online è la scelta migliore in quanto non riscalda il tuo sistema. Al contrario, se scarichi e installi applicazioni pesanti sul tuo laptop per la stabilizzazione video, lo surriscaldano.

Nessun problema di archiviazione

Il download di software o strumenti di stabilizzazione nel dispositivo richiede spazio di archiviazione per l’installazione. Tuttavia, l’utilizzo della stabilizzazione video online non richiede tali cose. Quindi, è più semplice e divertente stabilizzare i tuoi video utilizzando uno strumento di stabilizzazione video online.

Come utilizzare la stabilizzazione video online di CapCut?

Segui i passaggi più semplici riportati di seguito per utilizzare la stabilizzazione video tramite l’editor online CapCut.

Passaggio 1: registrati

Innanzitutto, crea il tuo account presso questo editor senza pagare alcuna commissione o dati riservati. Il processo di registrazione qui è semplice, breve e privo di detrazioni di commissioni. Dopo esserti registrato qui, esegui la rapida verifica dell’account. Quindi accedi e imposta un nome per il tuo spazio.

Passaggio 2: carica

Vai alla home page. Scegli “Stabilizzazione video” fino agli strumenti magici sul lato sinistro della barra laterale della home page. Facendo clic su di esso, sullo schermo verrà visualizzato un nuovo spazio con le opzioni di caricamento del video. Carica qui il video che desideri stabilizzare e correggere.

Passaggio 3: anteprima

Al momento del caricamento, l’editor mostrerà il filmato finalizzato e stabilizzato del tuo video normale. Utilizza l’icona di anteprima per visualizzare in anteprima le modifiche apportate a questo filmato.

Passaggio 4: scarica

Ora scarica il tuo video facendo clic sul pulsante di download nella sezione di esportazione nella barra in alto a destra. Per stabilizzare ulteriori video, ripeti la stessa procedura tranne la registrazione che è valida solo per una volta.

Conclusione

Scegliere un editor online per la stabilizzazione video è la decisione migliore per una stabilizzazione rapida, accurata e precisa. Inoltre, ti fa risparmiare tempo e denaro mentre trasformi i tuoi video ordinari/scadenti in filmati raffinati e raffinati. Quindi, sentiti libero di utilizzare un editor online di questo tipo e goditi i vantaggi che ti offre.