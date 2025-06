Secondo quanto riportato da ilmessaggero.it, Claudio Lotito avrebbe espresso la sua volontà di non smantellare la rosa. Il calciomercato dell’ Inter è interessato direttamente alla situazione in casa Lazio dato l’ interesse per Nicolò Rovella. Il presidente romano nelle sue dichiarazioni avrebbe detto che per il centrocampista ha ricevuto offerte

Continua a leggere su InterNews08