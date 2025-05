Come riportato da http://internews24 l’ Inter non molla la presa per il gioiello argentina attualmente in forza al Como. Nico Paz resta il pallino di Marotta e il sogno per il futuro centrocampo nerazzurro. Quest’ anno il fantasista ha totalizzato 6 gol e 8 assist in 33 presenze condite da prestazioni

Continua a leggere su InterNews08