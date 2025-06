Seconda quanto riportato da fabrizioromano.org Nicolò Rovella è l’ uomo principale del calciomercato Inter delle ultime ore. Il mediano biancoceleste fa impazzire Marotta e non solo. La dirigenza nerazzurra lo segue dai tempi del Genoa quando se lo fece soffiare dalla Juventus e adesso lo sogna per il suo centrocampo.

