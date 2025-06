Comolli accende il mercato

Damien Comolli sta trasformando il mercato della Juventus in un vero e proprio laboratorio di idee. Dopo i successi al Mondiale per Club 2025, il dg bianconero, come riportato su X, ha avviato contatti serrati per rinforzare l’attacco, con Jonathan David e Randal Kolo Muani come

Continua a leggere su ultimejuve.it